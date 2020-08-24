Кравчук рассказал, будут ли переговоры с "Л/ДНР" по Донбассу

Кравчук не пойдет на переговоры с боевиками / Главред

Украина пока не планирует проводить переговоры с теми людьми, которые входят в так называемые "структуры власти" "ДНР" и "ЛНР", и с теми, кто воевал против украинцев. Цель Киева – переговоры с представителями гражданского общества, проживающими в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Ну, пока мы хотим вести переговоры только с гражданским обществом. Не с боевиками – не с теми, кто стреляет, кто убивает, кто занимает позицию оккупанта или прислуживает Кремлю. Мы не ставим задачу вступать с этими людьми в переговоры", - сказал политик.Читайте такжеПоведение РФ на переговорах по Донбассу – откровенное демонстративное хамство

По его словам, для переговоров с гражданским обществом можно организовать круглые столы, где модераторами будут выступать авторитетные люди, которые никак не связаны с политикой. В переговорном процессе должны участвовать и переселенцы, которые проживают в Украине.

"Но там (в ОРДЛО – ред.) есть учителя разные, врачи разные, есть люди, которые боятся что-то сказать, другие уже не хотят, а третьи – говорят очень тихо, их не слышно", - добавил Кравчук.

Ранее Леонид Кравчук объяснил, почему Киеву не удастся привлечь миротворцев для решения конфликта на Донбассе. Первый президент считает, что Украине нужно искать альтернативные варианты договоренностей.