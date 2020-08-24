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Кравчук рассказал, будут ли переговоры с "Л/ДНР" по Донбассу

24 августа 2020, 16:58

Политик считает, что на оккупированной части Донбасса есть разные люди.

Леонид Кравчук
Кравчук не пойдет на переговоры с боевиками / Главред

Украина пока не планирует проводить переговоры с теми людьми, которые входят в так называемые "структуры власти" "ДНР" и "ЛНР", и с теми, кто воевал против украинцев. Цель Киева – переговоры с представителями гражданского общества, проживающими в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Ну, пока мы хотим вести переговоры только с гражданским обществом. Не с боевиками – не с теми, кто стреляет, кто убивает, кто занимает позицию оккупанта или прислуживает Кремлю. Мы не ставим задачу вступать с этими людьми в переговоры", - сказал политик.Читайте такжеПоведение РФ на переговорах по Донбассу – откровенное демонстративное хамство

По его словам, для переговоров с гражданским обществом можно организовать круглые столы, где модераторами будут выступать авторитетные люди, которые никак не связаны с политикой. В переговорном процессе должны участвовать и переселенцы, которые проживают в Украине.

"Но там (в ОРДЛО – ред.) есть учителя разные, врачи разные, есть люди, которые боятся что-то сказать, другие уже не хотят, а третьи – говорят очень тихо, их не слышно", - добавил Кравчук.

Ранее Леонид Кравчук объяснил, почему Киеву не удастся привлечь миротворцев для решения конфликта на Донбассе. Первый президент считает, что Украине нужно искать альтернативные варианты договоренностей.

новости Украины новости Донбасса ТКГ Леонид Кравчук
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