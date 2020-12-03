Кулеба озвучил пять приоритетов Крымской платформы

МИД Украины акцентирует внимание на санкциях против России.
В МИД Украины перечислили приоритеты в работе Крымской платформы - в первую очередь это безопасность и эффективность санкций против России.
Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании министров иностранных дел ОБСЕ и отметил, что Украина хочет видеть на учредительном собрании лидеров стран-участниц сегодняшнего совещания.
Чиновник указал на пять главных приоритетов:
- безопасность, включая свободу мореплавания.
- обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора.
- защита прав человека и международного гуманитарного права.
- защита образовательных, культурных, религиозных прав.
- преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.
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Участники заседания заявили о поддержке деятельности Крымской платформы и выразили неизменность признания территориальной целостности Украины.
Возвращение Крыма в состав Украины - что было ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что он верит в успех переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых аннексированный Крым и оккупированный Донбасс вернутся под политический контроль Киева.
- 26 октября в МИД Украины заявили, что США поддерживают деоккупацию Крыма и готовы принять участие в создании Крымской платформы по возвращению полуострова.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган также выразил готовность Анкары присоединиться к переговорной площадке по вопросам аннексированного Крыма.
Автор: Екатерина Трохимчук