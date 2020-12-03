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Кулеба озвучил пять приоритетов Крымской платформы

3 декабря 2020, 22:45

МИД Украины акцентирует внимание на санкциях против России.

Кулеба
Кулеба назвал задачи Крымской платфомы / УНИАН

В МИД Украины перечислили приоритеты в работе Крымской платформы - в первую очередь это безопасность и эффективность санкций против России.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании министров иностранных дел ОБСЕ и отметил, что Украина хочет видеть на учредительном собрании лидеров стран-участниц сегодняшнего совещания.

Чиновник указал на пять главных приоритетов:

  • безопасность, включая свободу мореплавания.
  • обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора.
  • защита прав человека и международного гуманитарного права.
  • защита образовательных, культурных, религиозных прав.
  • преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

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Участники заседания заявили о поддержке деятельности Крымской платформы и выразили неизменность признания территориальной целостности Украины.

Возвращение Крыма в состав Украины - что было ранее:

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