Кулеба предупредил, что грозит Зеленскому в РФ из-за санкций против Медведчука

Из-за санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в РФ Владимиру Зеленскому грозят нападки, считает Дмитрий Кулеба / УНИАН

Санкции, введенные в Украине против главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – спровоцируют возвращение Киева в топ-темы пропагандистской машины Российской Федерации.

В России будут просто брызгать слюной на президента Владимира Зеленского и рассказывать, каким он оказался врагом, спрогнозировал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.

По его мнению, санкции в Украине против Медведчука точно повлияют на действия российской стороны в среднесрочной перспективе.

"…российская пропаганда точно первой отреагирует, на мой взгляд. Я не думаю, что будет какая-то быстрая реакция России – мы, собственно, это увидели на примере закрытия телеканалов, которые де-факто принадлежали господину Медведчуку…", – заявил глава МИД.