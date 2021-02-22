Кулеба предупредил, что грозит Зеленскому в РФ из-за санкций против Медведчука

В РФ могут "брызгать слюной" на президента Украины, полагает глава МИДа.
Санкции, введенные в Украине против главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – спровоцируют возвращение Киева в топ-темы пропагандистской машины Российской Федерации.
В России будут просто брызгать слюной на президента Владимира Зеленского и рассказывать, каким он оказался врагом, спрогнозировал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
По его мнению, санкции в Украине против Медведчука точно повлияют на действия российской стороны в среднесрочной перспективе.
"…российская пропаганда точно первой отреагирует, на мой взгляд. Я не думаю, что будет какая-то быстрая реакция России – мы, собственно, это увидели на примере закрытия телеканалов, которые де-факто принадлежали господину Медведчуку…", – заявил глава МИД.
- Напомним, Владимир Зеленским в начале февраля на пять лет ввел санкции против "медведчуковских" каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK – их лишили лицензий и заблокировали.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поделился, что эти телеканалы опосредствованно финансировала РФ.
- Потом – 19 февраля – Совет национальной безопасности и обороны решил наказать Виктора Медведчука и Оксану Марченко за финансирование терроризма. Ограничительные меры своим указом ввел глава государства.