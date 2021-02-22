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Кулеба предупредил, что грозит Зеленскому в РФ из-за санкций против Медведчука

22 февраля 2021, 13:49
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В РФ могут "брызгать слюной" на президента Украины, полагает глава МИДа.

Из-за санкций против Медведчука и Марченко в РФ Зеленскому грозят нападки, считает Кулеба
Из-за санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в РФ Владимиру Зеленскому грозят нападки, считает Дмитрий Кулеба / УНИАН

Санкции, введенные в Украине против главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – спровоцируют возвращение Киева в топ-темы пропагандистской машины Российской Федерации.

В России будут просто брызгать слюной на президента Владимира Зеленского и рассказывать, каким он оказался врагом, спрогнозировал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.

По его мнению, санкции в Украине против Медведчука точно повлияют на действия российской стороны в среднесрочной перспективе.

"…российская пропаганда точно первой отреагирует, на мой взгляд. Я не думаю, что будет какая-то быстрая реакция России – мы, собственно, это увидели на примере закрытия телеканалов, которые де-факто принадлежали господину Медведчуку…", – заявил глава МИД.

  • Напомним, Владимир Зеленским в начале февраля на пять лет ввел санкции против "медведчуковских" каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK – их лишили лицензий и заблокировали.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поделился, что эти телеканалы опосредствованно финансировала РФ.
  • Потом – 19 февраля – Совет национальной безопасности и обороны решил наказать Виктора Медведчука и Оксану Марченко за финансирование терроризма. Ограничительные меры своим указом ввел глава государства.

санкции Владимир Зеленский Оксана Марченко Дмитрий Кулеба
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