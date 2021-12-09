Макрон едет в Украину: дипломат назвал дату визита

Поездка французского лидера планируется уже год.
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует визит в Украину. На данный момент фанцузская сторона определяется с датой визита.
Как заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, визит президента Франции в Украину готовится уже больше года. Ранее ему помешала ситуация с коронавирусом, пишет "Неделя".
"Посольство находится в постоянном диалоге с Елисейским дворцом и МИДом Франции. Нам подтверждают, что намерение посетить Украину стопроцентное, но дату еще определяют", - сказал Омельченко.
По его словам, на днях Макрон едет с визитом в страны Персидского залива, а уже следующая поездка запланирована в Украину.
"Когда это будет - в декабре или начале следующего года - еще не знаем. Но эта тема ежедневно обсуждается в Елисейском дворце", - резюмировал дипломат.
Напомним, Макрон намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры он планирует провести в ближайшие дни.
Читайте также:
- Макрон планирует посетить Украину: намерения президента подтвердили в МИД Франции
- Зеленский договорился с Меркель и Макроном о перезапуске диалога по Донбассу в нормандском формате
- Диалог Меркель и Макрона с Путиным и Зеленским стал прорывом: объявлено о новой встрече по Донбассу
- Зеленского, Путина, Меркель и Макрона ждет диалог по Донбассу: эксперт сделал прогноз на переговоры
- "Последняя возможность": экс-посол Украины во Франции рассказал, когда Макрон может посетить Киев
- Новые переговоры: Макрон срочно созывает Путина и Зеленского