Макрон едет в Украину: дипломат назвал дату визита

Поездка французского лидера планируется уже год. / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует визит в Украину. На данный момент фанцузская сторона определяется с датой визита.

Как заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, визит президента Франции в Украину готовится уже больше года. Ранее ему помешала ситуация с коронавирусом, пишет "Неделя".

"Посольство находится в постоянном диалоге с Елисейским дворцом и МИДом Франции. Нам подтверждают, что намерение посетить Украину стопроцентное, но дату еще определяют", - сказал Омельченко.

По его словам, на днях Макрон едет с визитом в страны Персидского залива, а уже следующая поездка запланирована в Украину.

"Когда это будет - в декабре или начале следующего года - еще не знаем. Но эта тема ежедневно обсуждается в Елисейском дворце", - резюмировал дипломат.

Напомним, Макрон намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры он планирует провести в ближайшие дни.

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