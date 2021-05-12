Медведчук сделал заявление о встрече Зеленского с Путиным

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сказал, повлияет ли подозрение, предъявленное ему, на проведение встречи лидеров Украины и РФ.
Подозрение в государственной измене, предъявленное председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, не повлияет на возможное проведение встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил сам народный депутат в среду, 12 мая.
"Это несопоставимые понятия. Такая встреча возможна, более того, я считаю, что она должна состояться. Но договорятся они или нет - я не знаю", - сказал Медведчук в комментарии изданию "Вести" после допроса в Офисе генерального прокурора.
Отметим, Медведчук стал подозреваемым по делу о государственной измене 11 мая. Сегодня его вызвали в Офис генпрокурора для проведения следственных действий. Также нардепу вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сам Медведчук после допроса рассказал журналистам, что пообщался со следователем, ознакомился с составленным против него подозрением в госизмене, но в рамках предусмотренной законом процедуры ему документ не вручили. Он говорит, что получил только копию.
Нардеп уточнил, что ему инкриминируют две статьи - 111 ("Государственная измена") и 438 ("Нарушение законов и обычаев войны").
Встреча Зеленского и Путина – о чем сообщалось ранее:
- 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.
- 28 апреля президент Украины заявил, что хочет провести встречу с Путиным в Ватикане.