Медведчук сделал заявление о встрече Зеленского с Путиным / УНИАН

Подозрение в государственной измене, предъявленное председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, не повлияет на возможное проведение встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил сам народный депутат в среду, 12 мая.

"Это несопоставимые понятия. Такая встреча возможна, более того, я считаю, что она должна состояться. Но договорятся они или нет - я не знаю", - сказал Медведчук в комментарии изданию "Вести" после допроса в Офисе генерального прокурора.

Отметим, Медведчук стал подозреваемым по делу о государственной измене 11 мая. Сегодня его вызвали в Офис генпрокурора для проведения следственных действий. Также нардепу вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сам Медведчук после допроса рассказал журналистам, что пообщался со следователем, ознакомился с составленным против него подозрением в госизмене, но в рамках предусмотренной законом процедуры ему документ не вручили. Он говорит, что получил только копию.

Нардеп уточнил, что ему инкриминируют две статьи - 111 ("Государственная измена") и 438 ("Нарушение законов и обычаев войны").

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