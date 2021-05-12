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Медведчук сделал заявление о встрече Зеленского с Путиным

12 мая 2021, 22:31
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сказал, повлияет ли подозрение, предъявленное ему, на проведение встречи лидеров Украины и РФ.

Зеленский и Путин
Медведчук сделал заявление о встрече Зеленского с Путиным / УНИАН

Подозрение в государственной измене, предъявленное председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, не повлияет на возможное проведение встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил сам народный депутат в среду, 12 мая.

"Это несопоставимые понятия. Такая встреча возможна, более того, я считаю, что она должна состояться. Но договорятся они или нет - я не знаю", - сказал Медведчук в комментарии изданию "Вести" после допроса в Офисе генерального прокурора.

Отметим, Медведчук стал подозреваемым по делу о государственной измене 11 мая. Сегодня его вызвали в Офис генпрокурора для проведения следственных действий. Также нардепу вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сам Медведчук после допроса рассказал журналистам, что пообщался со следователем, ознакомился с составленным против него подозрением в госизмене, но в рамках предусмотренной законом процедуры ему документ не вручили. Он говорит, что получил только копию.

Нардеп уточнил, что ему инкриминируют две статьи - 111 ("Государственная измена") и 438 ("Нарушение законов и обычаев войны").

Встреча Зеленского и Путина – о чем сообщалось ранее:

Виктор Медведчук новости Украины встреча Зеленского с Путиным
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