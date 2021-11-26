"Мы говорим о черт знает чем": на пресс-конференции Зеленского поссорились журналисты

Мосейчук отчитала Бутусова за "тренд "мне стыдно" / Скриншот

Во время президентского пресс-марафона произошла словесная перепалка между главным редактором издания Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым и украинским президентом. Об этом стало известно из трансляции Офиса президента.

Задавая вопрос президенту, Бутусов адресовал главе государства несколько обвинений, в частности, в нежелании проливать свет на ситуацию с "вагнеровцами". На что Зеленский затронул вопрос информационных "сливов", которые, по мнению президента, публикует Бутусов и в некоторых случаях вредят государству и даже приводят к смерти военнослужащих.

Главный редактор Цензора заявил, что это все ложь и президент Украины должен отвечать за свои слова. Отдельно украинский гарант предположил, что журналист относится к нему предвзято, поскольку после избрания действующего президента не получил назначения на одну из руководящих должностей в Министерстве обороны.

Спустя несколько минут словесная перепалка между главным редактором и президентом повторилась снова. В нее уже вмешалась журналист из 1+1 Наталья Мосейчук, которая извинилась перед президентом за "маленькую дискуссию" и обратилась к Бутусову.

"Юра (Бутусов – Ред.), я не могу поддержать этот тренд "мне стыдно", и этот квест. Потому что мне стыдно за все, что сейчас происходит. … Я не хочу этой борьбы", – сказала Мосейчук.

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В свою очередь президент попросил Бутусова "прекратить риторику". "Вы сейчас говорите с президентом Украины. Прекратите, пожалуйста, эту риторику. Вы разговариваете с президентом Украины – избранным народом, законно избранным. Вы сейчас не на площади за деньги с плакатом. Вас пригласили за этот стол как лидера мнения – о чем сказала Наталья (Мосейчук – Ред.). Вы спросили – я ответил", – заметил Зеленский.

Напомним, также во время пресс-марафона глава государства сделал громкое заявление о том, что окружение Ахметова готовит государственный переворот в Украине. При этом Зеленский отметил, что Ахметова хотят подставить.