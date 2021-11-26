"Мы говорим о черт знает чем": на пресс-конференции Зеленского поссорились журналисты

Журналист Юрий Бутусов заявил, что слова президента об операции по "вагнеровцам" являются ложными. В полемику пришлось вступить и ведущей Наталье Мосейчук.
Во время президентского пресс-марафона произошла словесная перепалка между главным редактором издания Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым и украинским президентом. Об этом стало известно из трансляции Офиса президента.
Задавая вопрос президенту, Бутусов адресовал главе государства несколько обвинений, в частности, в нежелании проливать свет на ситуацию с "вагнеровцами". На что Зеленский затронул вопрос информационных "сливов", которые, по мнению президента, публикует Бутусов и в некоторых случаях вредят государству и даже приводят к смерти военнослужащих.
Главный редактор Цензора заявил, что это все ложь и президент Украины должен отвечать за свои слова. Отдельно украинский гарант предположил, что журналист относится к нему предвзято, поскольку после избрания действующего президента не получил назначения на одну из руководящих должностей в Министерстве обороны.
Спустя несколько минут словесная перепалка между главным редактором и президентом повторилась снова. В нее уже вмешалась журналист из 1+1 Наталья Мосейчук, которая извинилась перед президентом за "маленькую дискуссию" и обратилась к Бутусову.
"Юра (Бутусов – Ред.), я не могу поддержать этот тренд "мне стыдно", и этот квест. Потому что мне стыдно за все, что сейчас происходит. … Я не хочу этой борьбы", – сказала Мосейчук.
В свою очередь президент попросил Бутусова "прекратить риторику". "Вы сейчас говорите с президентом Украины. Прекратите, пожалуйста, эту риторику. Вы разговариваете с президентом Украины – избранным народом, законно избранным. Вы сейчас не на площади за деньги с плакатом. Вас пригласили за этот стол как лидера мнения – о чем сказала Наталья (Мосейчук – Ред.). Вы спросили – я ответил", – заметил Зеленский.
Напомним, также во время пресс-марафона глава государства сделал громкое заявление о том, что окружение Ахметова готовит государственный переворот в Украине. При этом Зеленский отметил, что Ахметова хотят подставить.
Экватор Зеленского
В четверг, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проводит большой пресс-марафон, приуроченный к экватору его каденции в должности главы государства. Задавать вопросы Зеленскому будут представители более 30 изданий. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что глава государства не боится "неудобных вопросов". Однако стоит отметить, что вопросы действительно могут быть неудобными, ведь общение с прессой происходит на фоне "вагнергейта", энергетического кризиса и угрозы военного вторжения России в Украину.
"Вагнергейт" - в чем суть
Летом 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании Вагнер, которая считается подконтрольной Кремлю. Тем не менее Россия свою причастность отрицала.
Офис генпрокурора Украины просил Беларусь передать наемников Киеву и направил запрос о выдаче 28 человек. Среди них – 9 украинцев. Следствие установило, что эти люди воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Тем не менее официальный Минск передал "вагнеровцев" России.
17 ноября 2021 года журналисты Bellingcat и The Insider обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что в Украине готовилась спецоперация под названием "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".
Bellingcat утверждает, что президенту Зеленскому доложили о подготовке к операции 15 июня 2020 года. Глава государства одобрил ее проведение и попросил конкретный план, который был подготовлен и впоследствии утвержден тогдашним министром обороны Украины Андреем Тараном 1 июля того же года.
Накануне операции "Авеню", запланированной на 25 июля, представители спецслужб приехали в Офис президента для последнего отчета по этому поводу. Но президент не смог их принять, поскольку был занят.
В расследовании говорится, что глава президентской администрации и правая рука Зеленского Андрей Ермак предложил отложить проведение спецоперации на неделю, чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе с 27 июля 2020 года.
18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие тот факт, что в Украине действительно готовилась спецоперация "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер". Но ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства. Несмотря на то, что операция сорвалась, и Беларусь передала "вагнеровцев" РФ, в Главном управлении разведки решили считать операцию "Авеню" проведенной, а расходы на нее на сумму в более 700 тысяч гривен - "оправданными".
19 ноября 2021 года бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба подвердил, что именно Ермак от имени главы государства дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".
В Офисе президента эту информацию отрицают. Мол, глава ОП "не мог даже пробовать руководить разведкой и тем более какими-то ее оперативными мероприятиями".
26 ноября в Государственном бюро расследований сообщили, что следствие пока не имеет никакого факта или доказательства причастности главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву спецоперации. Но тем не менее Ермака вызовут в ближайшие дни на дорос по делу "вагнеровцев".
Энергетический кризис в Украине
Несмотря на заявления властей о готовности к отопительному сезону, в Украине образовался дефицит энергетических ресурсов, необходимых, в том числе, для выработки электричества. Это, среди прочего, связано с резким увеличением стоимости газа, а также с нехваткой угля, из-за чего в стране простаивает часть ТЭС.
Согласно данным госкомпании Укрэнерго, в Украине из-за недостачи угля не работают 60% ТЭС. Нужную нагрузку вырабатывают только 3 блока из 23 государственных электростанций.
Эксперты говорят, что эта зима может стать для Украины самой сложной за все годы независимости. По их прогнозам, вполне реален полномасштабный энергокризис с аварийными отключениями.
Риск вторжения России в Украину
В конце октября американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. The New York Times писало, что Россия "не блефует" и готовит вторжение в Украину. При этом осталось совсем немного времени, чтобы это предотвратить.
Тем не менее несмотря на предупреждения западных стран в Минобороны Украины опровергали информацию о концентрации войск и военной техники России возле украинских границ. В ведомстве говорили, что передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также уверял, что никакой концентрации войск России именно на границе сейчас нет.
Лишь через десять дней президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. По его словам, украинская армия готова дать отпор.