"Мы вас ждем, мы создадим все условия": Верещук призвала украинцев бежать с "ЛДНР"

Ирина Верещук / скриншот с видео

Вице-премьер и министр по Донбассу Ирина Верещук призвала жителей ОРДЛО ехать в Украину.

Во время брифинга она отметила, что Украина - не враг мирным жителям ОРДЛО.

"То, что происходит на оккупированных территориях - нагнетание паники российскими оккупантами. Нас пытаются склонить к уступкам", - пояснила министр.

Также Верещук призвала всех желающих ехать на подконтрольную Украине территорию

Читайте такжеВерещук о происходящем на Донбассе: "Нас пытаются склонить к уступкам""Едьте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем, мы создадим все возможные условия, где жить и что есть. Чтобы вы не чувствовали, что остались одни", - заявила Ирина Верещук.

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Обострение ситуации на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением. По их словам, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский якобы отдаст приказ вооруженным силам Украины переходить в наступление и реализовывать "план вторжения" в "ЛДНР".

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