На заседании фракции Зеленский агитировал за законопроект про КСУ

Президент также говорил о рисках законопроекта.
Глава государства Владимир Зеленский посетил заседание фракции Слуга народа, на котором рассказал о необходимости поддержать законопроект об увольнении судей КСУ.
По информации журналистов, из заседания также вышел Александр Дубинский. На вопрос журналистов, есть ли голоса на поддержку в первом чтении законопроекта Зеленского нардеп не дал четкого ответа.
"Я думаю, что будут ещё обсуждаться и альтернативные законопроекты и будет обсуждаться на согласительном совете вынесение этого законопроекта в зал. Я бы не торопился с фиксацией оценки, что голоса на данный законопроект есть", - заявил Дубинский.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа говорил о том, что законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КСУ содержит определенные риски, но это единственное приемлемое решение для разрешения возникшего кризиса, сообщил агентству Интерфакс-Украина советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Понятно, что лучший вариант выхода из кризиса - это добровольная отставка судей КС, которые себя дискредитировали. Это позволит быстро завершить кризис без ущерба для государственности. Все риски законопроекта понятны и очевидны. Но, проанализировав риски, СНБО приняло коллегиальное решение, и это единственный путь, который приемлем", - рассказал он агентству.
По его словам, президент также подчеркнул, что "если бы этого кризиса не было, его бы надо было придумать".
"Он (кризис - ред.) расставил все точки над "и", показав, кто есть кто в нашей элите. Он объединил все антикоррупционные силы страны. Это очень важно", - отметил Подоляк.
Советник руководителя ОП также указал, что президент всегда хочет доверительного разговора с фракцией.
Конфликт власти и КСУ
- Во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес вердикт о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность для государственных служащих за внесение ложных сведений в электронную декларацию.
- Суд обязал Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) закрыть доступ к электронным декларациям.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО, на котором было принято решение о восстановлении работы НАПК и антикоррупционного законодательства в целом.
- В понедельник, 2 ноября, КСУ рассматривает представление депутатов о конституционности земельной реформы.
- Вечером 2 ноября должно состояться заседания фракции Слуга народа с участием президента Владимира Зеленского. Как утверждает замглавы фракции Евгения Кравченко, власть должна срочно принять ряд решений, иначе КСУ вынесет другие вердикты, которые заблокируют путь Украины в Европу.