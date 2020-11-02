На заседании фракции Зеленский агитировал за законопроект про КСУ

Зеленский прибыл на заседание Слуги народа

Глава государства Владимир Зеленский посетил заседание фракции Слуга народа, на котором рассказал о необходимости поддержать законопроект об увольнении судей КСУ.

По информации журналистов, из заседания также вышел Александр Дубинский. На вопрос журналистов, есть ли голоса на поддержку в первом чтении законопроекта Зеленского нардеп не дал четкого ответа.

"Я думаю, что будут ещё обсуждаться и альтернативные законопроекты и будет обсуждаться на согласительном совете вынесение этого законопроекта в зал. Я бы не торопился с фиксацией оценки, что голоса на данный законопроект есть", - заявил Дубинский.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции Слуга народа говорил о том, что законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КСУ содержит определенные риски, но это единственное приемлемое решение для разрешения возникшего кризиса, сообщил агентству Интерфакс-Украина советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Понятно, что лучший вариант выхода из кризиса - это добровольная отставка судей КС, которые себя дискредитировали. Это позволит быстро завершить кризис без ущерба для государственности. Все риски законопроекта понятны и очевидны. Но, проанализировав риски, СНБО приняло коллегиальное решение, и это единственный путь, который приемлем", - рассказал он агентству.

По его словам, президент также подчеркнул, что "если бы этого кризиса не было, его бы надо было придумать".

"Он (кризис - ред.) расставил все точки над "и", показав, кто есть кто в нашей элите. Он объединил все антикоррупционные силы страны. Это очень важно", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП также указал, что президент всегда хочет доверительного разговора с фракцией.

Конфликт власти и КСУ