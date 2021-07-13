"Начинается грандиозный шухер": решение Авакова уйти в отставку наделало шума в Сети

Аваков уходит с поста главы МВД / УНИАН

В конце рабочего дня во вторник, 13 июля, появилась информация о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков, который возглавлял Министерство с 27 февраля 2014 года, подал в отставку. Соответсвующее заявление, которое мгновенно разлетелось в Сети, парламент собирается рассмотреть в четверг, 15 июля.

Несмотря на то, что сам Аваков пока не прокомментировал свой уход, пользователи, теряясь в догадках, начали бурно обсуждают причину такого решения.

Главред собрал самую яркую подборку предположений украинцев по поводу отставки Авакова:

Начнем с положительных:

"Хотя при нем очень и не было порядка, но я сожалею за ним, потому, что логично - будет хуже", - написала Наталья Цинык.

"Хоть Аваков и черт, но его отставка сейчас пугает меня больше, чем его должность министром МВД", - высказалась Галина Николаевна.

"Против, конечно, чтобы там не было - при нем полиция была вне политики - кто теперь будет обеспечивать легитимность выборов и свободу собраний? Данилов и Зе?", - отметил Руслан Бердоус.

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"У меня начинается гипертонический криз и сердце болит, так жаль его", - подчеркнула Алла Лукашенко.

А вот комментариев, в которых украинцы обрадовались отставке Авакова куда больше:

"Главное, падлюку, вот эту не выпустить из страны, потому что много вопросов к ней", - написал Санич Гурьев.

"Я конечно не бухаю, ну коль такой праздник, то еще придется и накуриться", - отметил Роман Хроленко.

"Черт, есть черт. Будет и в дальнейшем гадить еще больше", - продолжил эстафету Леонид Бредихин.

"Это странно, наверное, начинается грандиозный шухер", - предположил Саша Черкасы.

Напомним, кроме Авакова, вслед за ним уходит и его советник Зорян Шкиряк, который ближе к вечеру, 13 июля, заявил, что "идет вслед за своим министром".