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"Начинаются тяжелые времена": ЕС пригрозил РФ масштабными санкциями в случае расширения агрессии

19 января 2022, 15:39
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Евросоюз не принимает попыток разделить Европу на сферы влияния.

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Евросоюз применит против России масштабные санкции в случае расширения агрессии / Reuters

В Европейском союзе заявили, что в случае расширения Россией масштабов агрессии против Украины они применят против РФ масштабные санкции.

Соответствующее заявление опубликовала в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Евросоюз остается солидарным с Украиной.

"Начинаются трудные времена. Мы поддерживаем диалог с Россией, но не принимаем попыток разделить Европу на сферы влияния. Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами", – отметила она.

Российская войска возле украинской границы

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия сконцентрировала 100 тысяч войск у границ Украины и приготовила сценарий новой гибридной атаки с целью дестабилизации ситуации в стране. Она подчеркнула, что Москва распространяет ложные сведения об Украине, США и НАТО с целью оправдания собственных действий.

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В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не собирается нападать на Украину.

Также Посольство России в США отреагировало на заявления США о планах Кремля вторгнуться на территорию Украины со стороны Беларуси. Там заявляют, что якобы "не собираются ни на кого нападать".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия может в любой момент коварно увеличить количество своих военных на украинской границе. Он отметил, что цифра в 100 тысяч военных на границе завтра может увеличиться до 200 тысяч, а за неделю – до 700 тысяч.

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