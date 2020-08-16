В Слуге народа обратились к с призывом к Лукашенко: детали

Александр Лукашенко / Reuters

Во фракции партии Слуга народа (политсила президента Зеленского) негативно отреагировали на заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о возможной военной помощи от РФ для подавления протестов в стране.

Заявление на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал нардеп от СН Богдан Яременко.

В тексте нардепы осуждают проявления насилия со стороны режима Лукашенко, а также нарушение прав граждан Украины, которых задерживали якобы за участие в массовых беспорядках. Кроме того, президентская политсила солидарна с решением Европейского Союза не признавать результаты недавних выборов президента Беларуси и заявляет о массовых фальсификациях.

Кроме того, в Слуге народа активно предостерегают белорусские власти от войны с собственным народом.

"Особенно обращаем внимание де-факто президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа к Российской Федерации привело к внешней вооруженной агрессии", ‒ говорится в тексте.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко рассказал ‒ во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным он договорился, что Россия при первом запросе "окажет помощь по обеспечению безопасности".