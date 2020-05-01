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Мэр Черкасс наехал на Авакова из-за работы Эпицентра

1 мая 2020, 16:22

Анатолий Бондаренко заявил о восстановлении справедливости и призвал МВД не вмешиваться в дела местного самоуправления в Черкассах.

Анатолий Бондаренко
Анатолий Бондаренко / Facebook Анатолия Бондаренко

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, где с 1 мая местные власти приняли резонансное решение о смягчении карантина, прокомментировал жесткое заявление главы МВД Арсена Авакова в своей адрес.  

По его словам, правоохранители должны заниматься деятельностью в рамках своей компетенции и намекнул на работу сети гипермаркетов Эпицентр во время карантинного периода.

"Дорогие друзья, в Черкассах есть много нераскрытых дел… Нужно расследовать эти дела, а не решение Черкасского исполкома. Он только восстановил справедливость, потому что, по-моему, большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров", - заявил Бондаренко в Facebook.

Напомним, несмотря на введение противоэпидемиологических мероприятий в стране, гипермаркет Эпицентр по-прежнему продолжает работу. Это стало причиной недовольства многих ритейлеров, которые потребовали от правительства смягчить карантинные меры.

Более того, выяснилось, что Эпицентр продает костюмы из гуманитарки, привезенные Зеленским.

Также совладелец Эпицентра, политик Алексадр Герега предложил киевским властям покупать маски и санитайзеры в своих магазинах. Товары доставили в Украину на самолете Мрия, а в мероприятии принял участие глава государства Владимир Зеленский.

Анатолий Бондаренко Арсен Аваков эпицентр карантин в Украине коронавирус в Украине Новости Черкассы
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