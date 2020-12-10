Одиозная Маруся Звиробий идет на довыборы в Раду от Евросолидарности

Маруся Звиробий идет на довыборы от Евросодидарности

Скандальная Маруся Звиробий решила баллотироваться на довыборах в Раду по 87-му округу в Ивано-Франковской области от партии Европейская солидарность бывшего президента Петра Порошенко.

О своих планах она написала в Facebook и заверила, то не намерена менять свое решение.

"Сегодня решающий день. Пока доеду в штаб "ЕС", еще имею право передумать, но зашла утром пораньше в гаджеты, посмотрела, что вся вражеская шобла уже взбесилась и бабосики московско-коломойские уже пошли работать. Значит, передумывать не будем", - в своей манере сообщила потенциальная депутат.

К записи она прикрепила кадр из сериала 1990-х годов "Зена - королева воинов", с героиней которого, видимо, себя ассоциирует.