Подоляк рассказал, как сделать Россию изгоем

Подоляк высказался о России / ОПУ

Чтобы сделать Россию мировым изгоем, необходимо запустить два процесса, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия обязательно должна стать, мягко говоря, официальным изгоем для европейских стран. Из-за склонности к максимально жестоким и бесчеловечным способам массовых убийств граждан других стран. Иначе мы никогда не избавимся от российского теневого лобби в бизнес-политических элитах Европы, которое сейчас несколько притихло, но продолжает в теневом режиме активно блокировать важные антироссийские инициативы. Поэтому, полагаю, нам нужно максимизировать сейчас два параллельных процесса. Оба смогут сильно воздействовать на европейское общественное мнение", - пишет он в соцсетях в четверг, 7 апреля.

Первый: организовать максимально широкую международную следственную бригаду по расследованию массовых военных преступлений российских военнослужащих.

"Не только в Киевской области. Чтобы выйти на конкретные пофамильные подозрения в международных юрисдикциях для тысяч субъектов – граждан РФ", - уточнил Подоляк.

Второй: организовать большие выставки на площадях европейских столиц под условным названием "Бучанская резня".

"Фотографии убитых, растерзанных, сожженных людей во всех анатомических подробностях, видео масштабных разрушений мирных городов, рассказы очевидцев и выживших. Нужны настоящие европейские эмоции. Только так можно добиться того, чтобы рф надолго (навсегда) стала мировым чудовищем", - отметил представитель ОП.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, согласно которому Россия по-прежнему будет пытаться захватить Украину военным путем. Сейчас российские войска работают над перегруппировкой своих подразделений. В ближайшие недели они могут продвинуться на восточном и южном направлениях. Они осуществят попытку захватить все районы Донбасса.

Президент Зеленский сказал, что Украина готовится к наступлению России на восток. Оккупанты стягивают большое число войск и техники в направлении Донбасса и Харькова. По его словам, санкции против Москвы не останавливают военную агрессию Кремля, поэтому их следует усилить.

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о том, что РФ стала применять авиацию в основном на Донбассе. На остальной территории Украины россияне стали опасаться задействовать авиацию, поскольку против нее эффективно работает украинская система противовоздушной обороны.

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