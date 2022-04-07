Подоляк рассказал, как сделать Россию изгоем

Россия обязательно должна стать, мягко говоря, официальным изгоем для европейских стран.
Чтобы сделать Россию мировым изгоем, необходимо запустить два процесса, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Россия обязательно должна стать, мягко говоря, официальным изгоем для европейских стран. Из-за склонности к максимально жестоким и бесчеловечным способам массовых убийств граждан других стран. Иначе мы никогда не избавимся от российского теневого лобби в бизнес-политических элитах Европы, которое сейчас несколько притихло, но продолжает в теневом режиме активно блокировать важные антироссийские инициативы. Поэтому, полагаю, нам нужно максимизировать сейчас два параллельных процесса. Оба смогут сильно воздействовать на европейское общественное мнение", - пишет он в соцсетях в четверг, 7 апреля.
Первый: организовать максимально широкую международную следственную бригаду по расследованию массовых военных преступлений российских военнослужащих.
"Не только в Киевской области. Чтобы выйти на конкретные пофамильные подозрения в международных юрисдикциях для тысяч субъектов – граждан РФ", - уточнил Подоляк.
Второй: организовать большие выставки на площадях европейских столиц под условным названием "Бучанская резня".
"Фотографии убитых, растерзанных, сожженных людей во всех анатомических подробностях, видео масштабных разрушений мирных городов, рассказы очевидцев и выживших. Нужны настоящие европейские эмоции. Только так можно добиться того, чтобы рф надолго (навсегда) стала мировым чудовищем", - отметил представитель ОП.
Война России против Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, согласно которому Россия по-прежнему будет пытаться захватить Украину военным путем. Сейчас российские войска работают над перегруппировкой своих подразделений. В ближайшие недели они могут продвинуться на восточном и южном направлениях. Они осуществят попытку захватить все районы Донбасса.
Президент Зеленский сказал, что Украина готовится к наступлению России на восток. Оккупанты стягивают большое число войск и техники в направлении Донбасса и Харькова. По его словам, санкции против Москвы не останавливают военную агрессию Кремля, поэтому их следует усилить.
Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о том, что РФ стала применять авиацию в основном на Донбассе. На остальной территории Украины россияне стали опасаться задействовать авиацию, поскольку против нее эффективно работает украинская система противовоздушной обороны.
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