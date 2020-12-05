Поклонская сделала громкое заявление относительно воды в Крыму

Депутат российской Госдумы и так называемая экс-"прокурор" захваченного РФ Крыма Наталья Поклонская утверждает, что на полуострове нет пресной воды.

В Крыму из кранов течет вонючая и ржавая вода, написала Поклонская в своем канале в Telegram.

Депутат добавила, что из-за плохой воды в Крыму люди начинают массово болеть кожными и кишечными заболеваниями.

"Я опять говорю о ситуации с водой в Крыму… На полуострове нет пресной воды. В кранах течет грязная, ржавая и вонючая вода…", – сообщила Поклонская.

Прекращение водоснабжения Крыма

Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.