Поклонская сделала громкое заявление относительно воды в Крыму

На полуострове из кранов течет грязная и вонючая вода, поделилась бывший "прокурор".
Депутат российской Госдумы и так называемая экс-"прокурор" захваченного РФ Крыма Наталья Поклонская утверждает, что на полуострове нет пресной воды.
В Крыму из кранов течет вонючая и ржавая вода, написала Поклонская в своем канале в Telegram.
Депутат добавила, что из-за плохой воды в Крыму люди начинают массово болеть кожными и кишечными заболеваниями.
"Я опять говорю о ситуации с водой в Крыму… На полуострове нет пресной воды. В кранах течет грязная, ржавая и вонючая вода…", – сообщила Поклонская.
- Напомним, после захвата Крыма оккупанты не признавали, что на полуострове есть проблемы с водой.
- Позже обмелели водохранилища, и "власти" Крыма начали вводить серьезные меры. В частности, на полуострове потребителям ограничили подачу воды.
Прекращение водоснабжения Крыма
Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.