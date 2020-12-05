УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Поклонская сделала громкое заявление относительно воды в Крыму

5 декабря 2020, 16:22

На полуострове из кранов течет грязная и вонючая вода, поделилась бывший "прокурор".

Поклонская сообщила, что людям в Крыму подают плохую воду – Крым вода
Людям в Крыму подают плохую воду, сообщила Наталья Поклонская / Скриншот

Депутат российской Госдумы и так называемая экс-"прокурор" захваченного РФ Крыма Наталья Поклонская утверждает, что на полуострове нет пресной воды.

В Крыму из кранов течет вонючая и ржавая вода, написала Поклонская в своем канале в Telegram.

Депутат добавила, что из-за плохой воды в Крыму люди начинают массово болеть кожными и кишечными заболеваниями.

"Я опять говорю о ситуации с водой в Крыму… На полуострове нет пресной воды. В кранах течет грязная, ржавая и вонючая вода…", – сообщила Поклонская.

  • Напомним, после захвата Крыма оккупанты не признавали, что на полуострове есть проблемы с водой.
  • Позже обмелели водохранилища, и "власти" Крыма начали вводить серьезные меры. В частности, на полуострове потребителям ограничили подачу воды.

Прекращение водоснабжения Крыма

Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

Наталья Поклонская новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Поклонская сделала громкое заявление относительно воды в Крыму». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
У Кравчука заявили о готовности России признать независимость "ДНР" и "ЛНР"У Кравчука заявили о готовности России признать независимость "ДНР" и "ЛНР" "ЛДНР" в Совбезе ООН: Арестович оценил резонансное заявление России"ЛДНР" в Совбезе ООН: Арестович оценил резонансное заявление России Эксперт объяснил провал планов Путина и России по УкраинеЭксперт объяснил провал планов Путина и России по Украине У Кравчука объяснили, почему Россия срывает переговоры по ДонбассуУ Кравчука объяснили, почему Россия срывает переговоры по Донбассу Зеленский сравнил заболеваемость коронавирусом с магазинами ROSHENЗеленский сравнил заболеваемость коронавирусом с магазинами ROSHEN
Следующий материал

Последние новости

16:30
В Китае заявили о новых видах коронавируса, которые могут передаваться людям от летучих мышей
16:22
Поклонская сделала громкое заявление относительно воды в Крыму
16:07
Гороскоп на 6 декабря для всех: карьерное достижение, вспышка любви и выгодное совпадение Видео
15:59
Австрийских архитекторов "наградили" уголовным делом за строительство в Крыму Видео
15:47
В Ереване на многотысячном митинге оппозиции пригрозили "разорвать предателя Пашиняна" Видео
Реклама
15:39
СМИ выяснили, сколько игрушек украинская фабрика сделала для армии РФ: объяснение директора Видео
15:25
СМИ узнали новые данные о завершении строительства Северного потока-2 Видео
15:13
Худшее – впереди: врач предупредил о третьей волне COVID-19 и назвал даты Видео
14:58
Путин собрался увеличить территорию России Видео
14:39
Байден получил "ключ" от Белого дома: еще один штат США подвел итоги выборов Видео
14:35
Историк сказал, кто способен лишить Путина поста
14:12
В МИД Украины сделали новое заявление о Будапештском меморандуме Видео
13:44
Историк рассказал о болезни Путина Видео
13:16
Трибунал для режима Лукашенко: в ЕС назвали главное условие удара по Минску Видео
12:44
Навальный взбесился из-за истории об отце его жены Видео
12:30
"Армия РФ и клеймо": на Киевщине фабрика делала пророссийские игрушки – соцсети Видео
12:24
Пашинян сделал заявление о новых переговорах по Нагорному Карабаху Видео
11:38
В Минздраве заявили об остановке ураганной волны COVID-19 в Украине Видео
11:34
Степанов рассказал, кто в Украине получит вакцину от коронавируса бесплатно Видео
11:27
Назван большой тиран-начальник по знаку Зодиака
Реклама
11:20
Чарующая женская стрижка шапочка из 60-х вернулась в моду - фото Фото
10:46
Байден отказался от помпезной инаугурации Видео
10:25
Экс-глава Нацполиции попал в больницу и находится на ИВЛ – СМИ
10:17
Украинская власть ведет себя как хронический алкаш мнение
10:05
"Не той стороной и криво": Лесю Никитюк заставили ставить запаску на авто
09:58
По Киеву резко ударит мороз: синоптик назвал дату Видео
09:54
Ученые опровергли миф о лечении коронавируса Видео
09:26
Гороскоп на 5 декабря для всех: крупная прибыль и прорывная случайность Видео
09:07
"Вырабатывает яд": эпидемиолог рассказал об опасном "фуфломицине" Видео
09:06
В Киеве за сутки зафиксировали более 1500 случаев заражения коронавирусом Видео
08:43
Эрдоган вышвырнул Путина из Кавказа мнение
08:26
Локдаун в Украине будет не один: инфекционист назвал причину Видео
08:11
Коронавирус в Украине 5 декабря: за сутки выявили почти 14 тысяч больных Видео
07:47
В моду на зиму 2021 вошли манящие бархатные юбки и платья - фото Фото Видео
07:44
Сатурация кислорода: все, что нужно знать о важном показателе Видео
07:26
Названо судно, которое достроит Северный поток-2 Видео
07:15
Диана Шурыгина оголила грудь после операции по увеличению
06:48
Почему украинцы согласны с тем, что их обманывают на выборах мнение
06:23
Тотальный локдаун и вопрос транспорта в Украине: врач назвала главную проблему Видео
05:46
Сколько в Украине продлится локдаун и когда коронавирус отступит: прогноз астролога
Реклама
05:11
Эксперт объяснил, как партнерство Украины с НАТО влияет на позицию России Видео
04:39
Много больных с COVID-19 погибнут: врач предупредил о катастрофе из-за локдауна Видео
04:08
Узкий переулок: топ-3 лучших мест для секса в квартире
03:42
Эксперты сообщили, когда ожидать снижение стоимости на PlayStation 5
03:01
Что нельзя делать в день Екатерины и как добиться любви и счастья
02:31
В сеть попали голые фото Майли Сайрус Фото
01:35
Ученый рассказал, существует ли коллективный иммунитет к COVID-19 Видео
01:26
В РФ рассекретили документы об участии войск НКВД в битве за Москву
00:55
У Тихановской оценили вероятность военного переворота и отстранения Лукашенко от власти Видео
00:27
Астролог спрогнозировал перед Новым годом погодный сюрприз
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять