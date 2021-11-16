Порошенко с отрывом возглавил антирейтинг украинских политиков - опрос

Петр Порошенко / УНИАН

Бывший президент Украины, а ныне нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко возглавил антирейтинг украинских политиков. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты нового опроса, который был проведен социологической группой "Рейтинг".

На выборах президента за Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 44% респондентов. В первой тройке антирейтинга также находятся сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (35%) и нардеп, лидер "Батькивщини" Юлия Тимошенко (34%).

За президента Украины Владимира Зеленского не готовы голосовать 32% опрошенных. Следом идут бывший премьер-министр Арсений Яценюк (22%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (22%) и мэр Киева Виталий Кличко (21%).

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Напомним, ранее соцопрос, проведенный Центром Разумкова, показал - если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский - за него готовы отдать голоса 18,7% всех опрошенных украинцев.

За лидера Европейской солидарности и пятого президента Петра Порошенко намерены проголосовать 12,7% опрошенных, за сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко — 6,2% респондентов.

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