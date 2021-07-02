"Пострадает белорусский народ": в МИД Украины ответили на слова Лукашенко о закрытии границы

В профильном министерстве пока не подтвердили закрытие границы со стороны Беларуси.
Министерство иностранных дел Украины пока не подтверждает закрытие границы со стороны Беларуси, так как украинская сторона пока не получала официальных сообщений опо этому поводу. Однако отреагировало на заявление президента Лукашенко о закрытии границ для украинцев.
Об этом в комментарии УНИАН высказался спикер ведомства Олег Николенко.
"Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции от Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", - подчеркнул спикер.
Он также утверждает, что политика Украины "направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права".
"Вместе с тем, позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", - подчеркнул Николенко.
Беларусь закрывает границы с Украиной: что об этом известно
В пятницу, 1 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граница с Украиной будет полностью перекрыта.
По его словам, некие "спящие террористические ячейки", которые "планировали насильственную смену власти", были вскрыты сегодня.
"Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему нужно вести наш народ", – сказал глава Беларуси.
К таким террористическим ячейкам причастны якобы Украина, Германия, США, Польша и Литва.
Тем не менее, в Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали информации от Беларуси о намерении закрыть границу с Украиной.
Отношения стран-соседов: когда пошел разбрат
Украинско-белорусские отношения ухудшились в конце прошлого лета. Этому послужило то, как Лукашенко обвинил Украину в ряде неподтвержденных фактов. В частности, в том, что Киев якобы финансирует белорусскую оппозицию.
Официальный Киев ответил Лукашенко заявлением о пересмотре дипломатических отношений с Беларусью.
Затем, с 5 ноября прошлого года - момента окончания предыдущей президентской каденции Александра Лукашенко – Украина решила не признавать его президентом Беларуси. А выборы, состоявшиеся 9 августа, не состоявшимися.
Жару в огонь подлил инцидент с самолетом Ryanair в Минске 26 мая текущего года, после чего Кабинет министров Украины, как и ряд других стран, прекратил авиасообщение с Беларусью.
Еще больше Лукашенко разозлила Слуга народа, в которой предупредили Минск о серьезных санкциях в случае запуска компанией Белавиа авиаперелетов в оккупированный Крым.