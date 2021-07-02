УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Пострадает белорусский народ": в МИД Украины ответили на слова Лукашенко о закрытии границы

2 июля 2021, 20:57
Прослушать новость
Остановить

В профильном министерстве пока не подтвердили закрытие границы со стороны Беларуси.

МИД, МЗС, табличка
Украина еще не получила подтверждения о закрытых границах / ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины пока не подтверждает закрытие границы со стороны Беларуси, так как украинская сторона пока не получала официальных сообщений опо этому поводу. Однако отреагировало на заявление президента Лукашенко о закрытии границ для украинцев.

Об этом в комментарии УНИАН высказался спикер ведомства Олег Николенко.

"Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции от Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", - подчеркнул спикер.

Он также утверждает, что политика Украины "направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права".

"Вместе с тем, позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", - подчеркнул Николенко.

Реклама

Беларусь закрывает границы с Украиной: что об этом известно

В пятницу, 1 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граница с Украиной будет полностью перекрыта.

По его словам, некие "спящие террористические ячейки", которые "планировали насильственную смену власти", были вскрыты сегодня.

"Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему нужно вести наш народ", – сказал глава Беларуси.

К таким террористическим ячейкам причастны якобы Украина, Германия, США, Польша и Литва.

Тем не менее, в Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали информации от Беларуси о намерении закрыть границу с Украиной.

Отношения стран-соседов: когда пошел разбрат

Украинско-белорусские отношения ухудшились в конце прошлого лета. Этому послужило то, как Лукашенко обвинил Украину в ряде неподтвержденных фактов. В частности, в том, что Киев якобы финансирует белорусскую оппозицию.

Официальный Киев ответил Лукашенко заявлением о пересмотре дипломатических отношений с Беларусью.

Затем, с 5 ноября прошлого года - момента окончания предыдущей президентской каденции Александра Лукашенко – Украина решила не признавать его президентом Беларуси. А выборы, состоявшиеся 9 августа, не состоявшимися.

Жару в огонь подлил инцидент с самолетом Ryanair в Минске 26 мая текущего года, после чего Кабинет министров Украины, как и ряд других стран, прекратил авиасообщение с Беларусью.

Еще больше Лукашенко разозлила Слуга народа, в которой предупредили Минск о серьезных санкциях в случае запуска компанией Белавиа авиаперелетов в оккупированный Крым.

Беларусь МИД Украины перекрытие границы
Сейчас вы просматриваете новость «"Пострадает белорусский народ": в МИД Украины ответили на слова Лукашенко о закрытии границы». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021 На Украину надвигаются страшные грозы, шквальный ветер и смерчНа Украину надвигаются страшные грозы, шквальный ветер и смерч Эксперимент украинского народа с президентом ЗеленскимЭксперимент украинского народа с президентом Зеленским Путин достиг своей цели: что означает выход Беларуси из Восточного партнерстваПутин достиг своей цели: что означает выход Беларуси из Восточного партнерства Экс-ВИА Гра показала себя во всей красе в супер мини-бикиниЭкс-ВИА Гра показала себя во всей красе в супер мини-бикини

Последние новости

21:00

Ущерб превысил 100 миллионов: директору ООО из Харьковской области сообщено о подозрении

20:59

За взятку может получить даже психопат: что не так с новым проектом закона об оружии

20:58

"Это съемки?": Кристна Асмус в гипсе показала фото из больницы и заинтриговала Сеть

20:57

"Пострадает белорусский народ": в МИД Украины ответили на слова Лукашенко о закрытии границы Видео

20:37

Пока мать кричала от горя, отец публиковал фото: что известно о страшном ДТП с 11-летним мальчиком Видео

Реклама
20:34

Киевлянка родила уникальную тройню: у всех малышей свой генетический аппарат Видео

20:14

Гороскоп на завтра 3 июля 2021 всех знаков Зодиака: денежные запреты и ослабление ауры Видео

20:07

Погоня и подножка: всплыл инцидент, произошедший после матча Швеция – Украина Видео

19:58

Эксперты выяснили, почему мужчинам мало одной женщины

19:45

Шевченко сделал заявление перед матчем с Англией на Евро-2020 Видео

19:34

Неплохо зарабатывал: киевлянина поймали на торговле видео с камер наблюдения

19:12

Андрей Богдан показал свою новую девушку - в Сети нашли ее Instagram

19:00

Линчуем, сегодня мы с тобой линчуем: рецензия на фильм Судная ночь навсегда Видео

18:53

Украинская Премьер-Лига назвала самые яркие фигуры футбольного сезона 2020/21 годов Видео

18:38

Беларусь полностью закрывает границу с Украиной Видео

18:35

Комаровский раскрыл важную и опасную правду о штамме Дельта Видео

18:31

Владимир Остапчук обвинил бывшую жену в сокрытии детей - Елена Войченко ответила

18:15

В России восьмилетний мальчик умер в холодильнике

17:54

В приложении Google на iOS нашли секретную игру: как её включить Видео

17:32

Когда нельзя стричь волосы: три важных предупреждения Видео

Реклама
17:29

Ретроавтомобили испытали Дорогу Единства М-30, восстановленную в ходе "Большой стройки"

17:27

Вакцины Pfizer і AstraZeneca защищают от штамма Дельта, но не так эффективно - МОЗ Видео

17:11

"Мне очень жаль": Артем Беседин сделал первое заявление после страшной травмы

17:09

Футболисты сборной заговорили на украинском после "языкового скандала" Фото Видео

17:02

Верховный суд вынес решение о приговоре Пукачу по делу об убийстве Гонгадзе Видео

16:37

ЕС создал план сотрудничества с "Восточным партнерством": страны могут получить 2,3 млрд евро

16:34

На Украину налетит ураган и опасная погода на выходных Видео

16:21

"Ох*ел? Вышел нах*й отсюда": в Одессе водитель троллейбуса подралась с пассажиром Видео

16:09

Мендель рассказала, станет ли скандальной ее книга о работе с Зеленским Видео

16:08

Дело было в аэропорту Одессы: девушка заплатила за парковку тысячу долларов Видео

16:07

"Матчи в Донецке и отдых в Крыму": Англия поддержала Украину перед матчем Евро-2020 Видео

16:03

Дима Комаров показал свое состояние на съемках нового тревел шоу в Украине

16:01

Вкусные тонкие картофельные блинчики: восхитительный рецепт Видео

15:21

Срыв встречи Зеленского и Путина: на Банковой объяснили заявления Кремля Видео

15:20

Победительница Холостяка топлес побаловала пикантными селфи в зеркале

15:11

Рада поддержала законопроекты, которые очистят строительный рынок от коррупции - нардеп Шуляк

15:10

"Испугалась осуждения": беременная киевлянка убила мать и закопала во дворе Видео

14:49

"Посадили за руль два пьяных быка": подробности трагического ДТП, в котором погиб 11-летний водитель Видео

14:46

Введение профилей потребления электроэнергии снизит уровень небалансов - эксперт

14:44

Чего ожидать от июльской магнитной бури в сочетании с жарой: простые способы облегчения симптомов Видео

Реклама
14:34

Флаг Украины над Госдумой РФ и гривна в Москве: у Путина ответили на резонансные слова Зеленского Видео

14:32

На Виннитчине пара устроила секс среди бела дня прямо возле рынка

14:29

Малолетние живодеры в Харькове били ногами пони, который катает людей Видео

13:58

Украинцы и русские – не один народ: в Кремле разразились заявлением о встрече Путина и Зеленского

13:50

Эмбер Херд тайно стала матерью и впервые показала своего ребенка

13:48

"Буде вболівати кожна українська хата!": николаевские копы песней поддержали футболистов Видео

13:44

Гороскоп на 2 июля 2021 всех знаков Зодиака: тайный сон, атака неудач, сильное разочарование Видео

13:34

"Это лютый треш": в Раде министру обороны принесли после скандала с курсантками женские туфли Видео

13:32

Евро-2020, 1/4 финала: расписание, даты и время начала матчей Видео

13:23

Блокада поездок в ЕС с вакцинами CoviShield и CoronaVac: в Минздраве назвали сроки решения проблемы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять