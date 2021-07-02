"Пострадает белорусский народ": в МИД Украины ответили на слова Лукашенко о закрытии границы

Украина еще не получила подтверждения о закрытых границах / ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины пока не подтверждает закрытие границы со стороны Беларуси, так как украинская сторона пока не получала официальных сообщений опо этому поводу. Однако отреагировало на заявление президента Лукашенко о закрытии границ для украинцев.

Об этом в комментарии УНИАН высказался спикер ведомства Олег Николенко.

"Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции от Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", - подчеркнул спикер.

Он также утверждает, что политика Украины "направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права".

"Вместе с тем, позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", - подчеркнул Николенко.

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Беларусь закрывает границы с Украиной: что об этом известно

В пятницу, 1 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граница с Украиной будет полностью перекрыта.

По его словам, некие "спящие террористические ячейки", которые "планировали насильственную смену власти", были вскрыты сегодня.

"Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему нужно вести наш народ", – сказал глава Беларуси.

К таким террористическим ячейкам причастны якобы Украина, Германия, США, Польша и Литва.

Тем не менее, в Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали информации от Беларуси о намерении закрыть границу с Украиной.

Отношения стран-соседов: когда пошел разбрат

Украинско-белорусские отношения ухудшились в конце прошлого лета. Этому послужило то, как Лукашенко обвинил Украину в ряде неподтвержденных фактов. В частности, в том, что Киев якобы финансирует белорусскую оппозицию.

Официальный Киев ответил Лукашенко заявлением о пересмотре дипломатических отношений с Беларусью.

Затем, с 5 ноября прошлого года - момента окончания предыдущей президентской каденции Александра Лукашенко – Украина решила не признавать его президентом Беларуси. А выборы, состоявшиеся 9 августа, не состоявшимися.

Жару в огонь подлил инцидент с самолетом Ryanair в Минске 26 мая текущего года, после чего Кабинет министров Украины, как и ряд других стран, прекратил авиасообщение с Беларусью.

Еще больше Лукашенко разозлила Слуга народа, в которой предупредили Минск о серьезных санкциях в случае запуска компанией Белавиа авиаперелетов в оккупированный Крым.