СМИ выяснили дату пресс-конференции Зеленского

Зеленский планирует провести пресс-конференцию 20 мая - СМИ / УНИАН

Пресс-конференция президента Владимира Зеленского, на которой он намерен подвести итоги первого года пребывания при власти, может состояться в среду, 20 мая.

Как сообщил источник издания РБК-Украина, на данный момент согласовываются организационные детали.

Собеседник агентства подтвердил, что пресс-конференция запланирована на среду 20 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намерен провести пресс-конференцию с журналистами по итогам первого года своего президентства.

Марафон Зеленского

Как ранее писал Главред, прошлогодний пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского закончился в 00:10 11 октября, он продолжался 14 часов.

Напомним, пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского побил мировой рекорд и стал самой продолжительной пресс-конференцией из всех, которые когда-либо проводились в истории.