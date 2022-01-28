Президент Украины назвал наибольший риск для страны

Зеленский подчеркнул, что если народ, армия и власть объединяться, то риски эскалации со стороны РФ могут уменьшиться.
Наибольшим риском для суверенитета Украины - дестабилизация ситуации внутри страны, заявил сегодня президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
По его словам, этом может быть самой слабой ситуацией для страны.
"Наибольший риск для суверенитета нашего государства, и это мнение всех партнеров, я не могу говорить о конкретике, но наибольший риск – это дестабилизация внутри нашего государства. Это самая слабая ситуация может быть для Украины", - заявил он.
Зеленский подчеркнул, что если народ, армия и власть объединяться, то риски эскалации со стороны РФ могут уменьшиться.
"Единство власти, доверие к президенту, доверие к президенту действующему и понимание политиков, что они бывшие президенты или будущие, именно это понимание, мудрое, честное и законное делает наше государство объединенным и сильным. Если мы объединены народом, армией и стабильной властью, то риски эскалации со стороны России будут уменьшаться", - добавил он.
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"Мне просто интересно, если бы у вас на границе были российские войска, вы бы делали с Россией Северный поток-2?", - спросил Владимир Зеленский у немецкого журналиста.
Напомним, в рамках сегодняшней пресс-конференции с представителями иностранных СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страна не в НАТО, то мы будем защищать себя сами.
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