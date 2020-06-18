Нардеп раскрыла желание Путина по Крыму и Донбассу

Владимир Путин хочет, чтобы Украина погрязла в вопросе Донбасса, полагает нардеп / Reuters

Народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук считает, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина разделила вопросы Донбасса и Крыма, забыла о полуострове и "вынесла его за скобки".

Российский лидер хочет, чтобы Киев погряз в вопросе Донбасса, рассказала нардеп в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет Гордон.

По мнению собеседницы, Путину не нужен Донбасс, но нужен Крым.

"…Он хочет – я лично так считаю – чтобы мы погрязли в Донбассе, чтобы мы постоянно фокусировались только на Донбассе, разделили эти вопросы – Крым отдельно, Донбасс отдельно – забыли о Крыме, вынесли его за скобки…", – сказала Верещук.

Нардеп полагает, что пока Путин у власти, ситуация будет оставаться тупиковой, поскольку источником агрессии является Кремль, и агрессия одинаковая как на Донбасс, так и в Крыму.

Читайте также"Все по приколу": Путин на самом деле хочет возглавить не Россию – КлимкинРанее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что для возвращения под контроль Киева земель, захваченных РФ, необходимо поднимать уровень жизни людей, которые живут в Донецкой, Луганской и в Херсонской областях.