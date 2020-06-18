Нардеп раскрыла желание Путина по Крыму и Донбассу

Президенту РФ не нужна часть востока Украины, сказала народная избранница.
Народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук считает, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина разделила вопросы Донбасса и Крыма, забыла о полуострове и "вынесла его за скобки".
Российский лидер хочет, чтобы Киев погряз в вопросе Донбасса, рассказала нардеп в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет Гордон.
По мнению собеседницы, Путину не нужен Донбасс, но нужен Крым.
"…Он хочет – я лично так считаю – чтобы мы погрязли в Донбассе, чтобы мы постоянно фокусировались только на Донбассе, разделили эти вопросы – Крым отдельно, Донбасс отдельно – забыли о Крыме, вынесли его за скобки…", – сказала Верещук.
Нардеп полагает, что пока Путин у власти, ситуация будет оставаться тупиковой, поскольку источником агрессии является Кремль, и агрессия одинаковая как на Донбасс, так и в Крыму.
Читайте также"Все по приколу": Путин на самом деле хочет возглавить не Россию – КлимкинРанее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что для возвращения под контроль Киева земель, захваченных РФ, необходимо поднимать уровень жизни людей, которые живут в Донецкой, Луганской и в Херсонской областях.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".