Нардеп объяснила, почему "слуги" повторно криминализировали пьяное вождение

Нардеп рассказала подробности криминализации пьяных ДТП / 112.ua

Нардеп от Слуги народа Ирина Верещук поведала, почему Рада повторно криминализировала совершение ДТП в пьяном виде.

По её словам, эта мера не может решить окончательно решить проблему таких водителей, но все увидели, к чему привела декриминализация.

В комментарии OBOZREVATEL Ирина Верещук отметила, что законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" был принят только в первом чтении и может быть откорректирован.

Тем не менее она отметила, что депутаты поддержали декриминализацию пьяного вождения, так как инициаторы закона – Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности во главе с Денисом Монастырским – настаивали на том, что это непродуктивная мера. Однако после смертельного ДТП на Старообуховской трассе все "увидели к чему оно приводит".

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"Собственно, инициаторы – комитет Монастырского – настаивали на том, что это непродуктивная мера. Если мы криминализируем, то это не помогает, надо поднимать штрафы. Ну, увидели к чему оно приводит", – отметила она.

Однако по мнению Верещук, криминализация в полной мере не может решить вопрос с такими водителями.

"Хотя я считаю, что данному лицу, потому что человеком назвать трудно, совершенно безразлично – была бы криминализирована эта статья или нет. Потому что он уже сидел и снова совершил преступление на дороге. То что это было уголовное преступление, то что он отсидел – это все не произвело на него никакого впечатления. И действительно, только то, что статья будет криминализирована, не решает вопроса по существу. Сегодня Антон Геращенко метко заметил, что как показывает статистика, то когда такое преступление в уголовном кодексе предусмотрено, то люди сидят меньше заявленного срока. Это не решало вопроса по существу", – заявила она.

Также Верещук отметила, что с новым законом будут увеличены штрафы и за другие нарушения ПДД.

ДТП под Киевом

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости более жесткой уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, в случае гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 12 июля под Киевом на Старообуховской трассе автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, а потом вылетел на встречку и столкнулся с Hyundai.

В результате аварии погибла целая семья – муж и жена, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик. Выжил 12-летний ребенок, он находился в тяжелом состоянии.