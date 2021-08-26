"Стороной конфликта с Украиной является РФ": Резников прошелся по России во время заседания ТКГ

Алексей Резников процитировал Ангелу Меркель / УНИАН

Во время заседения ТКГ Украина в очередной раз напомнила российской делегации о трехстороннем характере работы группы. Об этом в четверг, 26 августа заявил глава Минреинтеграции Алексей Резников.

Он процитировал канцлера Германии Ангелу Меркель, которая во время пресс-конференции в Киеве подчеркнула, что стороной конфликта с Украиной является РФ.

Кроме этого, Украина призвала Россию ответственно отнестись к выполнению решений Парижского саммита нормандской четверки, которые были приняты в декабре прошлого года.

Также на заседании обсуждались вопросы обмена пленными, разблокировка КПВВ, в частности, со стороны сепаратистов, режим прекращения огня и разминирование.

Резников подчеркнул, что Украина активно прорабатывает цифровые инструменты удаленной верификации и идентификации для выплат пенсий маломобильным категориям граждан Украины, которые находятся на временно неподконтрольной территории.

Как известно, следующее заседание ТКГ запланировано на 15 сентября текущего года.

Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе заявила, что Российская Федерация в очередной раз сорвала работу гуманитарной подгруппы. На переговоры снова заявили осужденную за терроризм представительницу так называемой "ДНР" Майю Пирогову.