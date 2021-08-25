На заседании ТКГ случился скандал: Россия сорвала работу гуманитарной подгруппы

Заседание ТКГ сорвалось / УНИАН

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе заявила, что Российская Федерация в очередной раз сорвала работу гуманитарной подгруппы.

Как говорится в сообщении ТКГ, менее чем за сутки на переговоры снова заявили осужденную за терроризм представительницу так называемой "ДНР" Майю Пирогову.

Сообщается, что украинский делегация рассматривает участие Пироговой как сознательную попытку сорвать консультации с учетом опыта блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом.

"Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм", - говорится в заявлении.

Как говорится в заявлении, таким образом Россия пытается переложить ответственность за последовательный срыв обмена пленными и разблокирования КПВВ.

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"Украинская делегация отмечает - эти попытки напрасны. Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям", - говорится в заявлении.

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Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина, Франция и Германия выступают за проведение нового саммита при участии лидеров нормандского формата. Москва уже получила план по реализации Минских соглашений, который следует обсудить. Однако Кремль затягивает дальнейшее продолжение переговоров.

Глава государства Владимир Зеленский также рассказал, что в ходе своего визита в Вашингтон он намерен попросить президента США Джо Байдена принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно запустить на базе нормандского формата, если остальные участники поддержат такую инициативу.

Дипломат Госдепа Джордж Кент заявил, что в ситуации на востоке Украины непосредственным агрессором является именно Российская Федерация, поэтому закончить войну на Донбассе – обязанность России.