УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

РФ хочет разжечь споры в Украине: на пропаганду потратили 1,5 млрд долларов - ГУР

Ангелина Подвысоцкая
29 ноября 2023, 21:13
Россияне только на пропаганду в Telegram потратили 250 миллионов долларов. Эта информационная спецоперация является самой дорогой против Украины.
Путин, Юсов
РФ пытается расшатать страну изнутри / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Россия тратит кучу миллионов долларов на пропаганду "Майдан-3" в Telegram. Эта операция стала самой дорогой российской информспецоперацией против Украины с 2014 года и Революции Достоинства. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк, сообщает Бабель.

О ее подготовке сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Общий бюджет "Майдана-3" достиг 1,5 миллиарда долларов. Только на операцию в Telegram потратили 250 миллионов долларов.

Подразделения, которые были созданы в Главном управлении Генштаба ВС РФ и Федеральной Службе безопасности, а также при Минобороны РФ и администрации Путина, занимаются информационными и информационно-психологическими операциями. Первый заместитель администрации Путина Сергей Кириенко ответственен за дестабилизацию в Украине в осенне-зимний период.

видео дня

Сообщается, что Кремль хочет разжечь внутренние противоречия в Украине и за это отвечает заместитель председателя правительства РФ Владислав Сурков, который ранее был идеологом так называемого проекта "Новороссия".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что Кремль готовит массовые провокации в Украине. Украиной пронеслась череда скандалов, которым точно российские оккупанты обрадуются.

Недавно в Украине разоблачили грубый фейк РФ о мобилизации и якобы "выданной повестке" для 86-летней пенсионерки из Бахмута. Воинская часть, в которую якобы направят служить пенсионерку, имеет номер а-7284. такое название части настоящее - в 2016 году эта воинская часть была под шефством Северодонецкой райнгосадминистрации.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине вторжение России пропаганда
Реклама

Главное за день

Войска РФ усилили штурмы под Авдеевкой, их бронетехнику жгут: в ВСУ раскрыли детали

Войска РФ усилили штурмы под Авдеевкой, их бронетехнику жгут: в ВСУ раскрыли детали

21:30 Украина
РФ хочет разжечь споры в Украине: на пропаганду потратили 1,5 млрд долларов - ГУР

РФ хочет разжечь споры в Украине: на пропаганду потратили 1,5 млрд долларов - ГУР

21:13 Политика
Украина в НАТО "в обмен" на территории: Тука рассказал, что произойдет

Украина в НАТО "в обмен" на территории: Тука рассказал, что произойдет

19:17 Политика
Все главные новости

Последние новости

22:19

Онкобольная Шеннен Доэрти рассказала, какое имя она дала своей раковой опухоли

21:30

Войска РФ усилили штурмы под Авдеевкой, их бронетехнику жгут: в ВСУ раскрыли детали

21:13

РФ хочет разжечь споры в Украине: на пропаганду потратили 1,5 млрд долларов - ГУР

21:09

Елена Зеленская продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом

20:46

Отравление жены Буданова: в ГУР рассказали, кто расследует дело

Фронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - ЧерникФронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - Черник
20:42

"Пусть выступает хоть за черта лысого": в РФ изрыгают желчь на сбежавших в США юных фигуристорв

20:40

В ОПУ прокомментировали заявления Безуглой об отставке Валерия Залужного

20:00

"У Насти есть симпатия к одному мужчине": брак Потапа и Каменских разломался - блогер

19:58

На Солнце произошла мощная вспышка: будет магнитная буря и северное сияние

Реклама
19:48

О пивной партии и изменениях в европейской политике: нас ждет очень интересный 21 векмнение

19:47

"Это невозможно": экс-муж Тринчер ответил на критику их отношений, которые считают хайпом

19:40

Камалия в желто-синем декольте приехала в Сицилию

19:17

Украина в НАТО "в обмен" на территории: Тука рассказал, что произойдетВидео

19:13

Старушку из Бахмута "мобилизовали" с повесткой: в Украине разоблачили грубый фейк РФ

19:10

Какие статуэтки нельзя держать дома: притягивают болезни и бедность

18:49

Объявлен III уровень опасности: Украину накрывает новый шторм

18:35

"Под "зонтиком" брони": эксперт нашел решение проблемы нехватки людей на фронте

18:29

У Путина пожаловались на Запад и поклянчили "отношений"

18:08

Лидер группы Скай высказался про развод с женой, которая обвинила его в абьюзе

17:33

"У них агония": враг бросил все силы на захват важного города - офицер ВСУ

Реклама
17:29

НАТО опровергло заявления об отсутствии плана войны у военного руководства Украины

17:28

Суд в Москве заочно арестовал Джамалу

17:15

"Единственная радость": Козловский впервые рассказал, куда ушел из Нацгвардии

17:13

НАТО не бросит Украину в войне с РФ: Кулеба анонсировал усиление поддержки

16:58

F-16 полноценно заработают до конца зимы, сюрпризов от россиян не будет - Черник

16:52

Новая "Чернобаевка" для врага: россияне могут начать наступление из Беларуси - Черник

16:41

Почему голубцы назвали голубцами: невероятные сведения о популярном блюдеВидео

16:34

Если мы проиграем, нам устроят новый Голодомор - Черник

16:14

Подоляк раскрыл планы Путина по войне против Украины и назвал цель "переговоров"

15:59

"Достойное решение": украинская ведущая отправила сына убивать украинцев в армию РФ

15:58

Пускать в дом гостей категорически нельзя: почему 30 ноября лучше остаться дома

15:46

РФ накопила огромный арсенал ракет: Столтенберг предупредил о зимних обстрелах Украины

15:26

Потери оккупантов стремительно растут: бригадный генерал ВСУ сообщил об успехе

15:11

Сочная Рианна показалась через 3 месяца после родов практически в одних лосинах

14:55

Идет "охота": генерал-разведчик назвал главную версию отравления жены Буданова

14:52

Уровень потребления электроэнергии очень вырос: какие области Украины без света

14:47

В России объявили о готовности воевать с НАТО: у Лаврова разразились условием

14:46

"Тварь ты, а не милый мальчик": у Соловьева снова сдали нервы из-за Моргенштерна и МилохинаВидео

14:44

Украинцам пересчитывают доплаты к пенсиям: кому положено и сколько

14:43

Все поплывет: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется неожиданное потепление

Реклама
14:18

"Это был ужас": обломок дрона повредил дом Эктора Хименеса-Браво

14:12

Уничтожены и ранены десятки россиян: детали удара по "отделу полиции" РФ на юге

14:07

Украине дали рекомендации для вступления в НАТО: Столтенберг сообщил детали

13:55

Тука рассказал, заставят ли гигантские потери армии РФ русских опомниться

13:34

Захват трассы Алешки-Новая Каховка является главной задачей для ВСУ - Костенко

13:32

Жена Началджиоглу показала, в какую страну сбежала от мужа

13:23

Жену Буданова отравили, в частности, мышьяком и ртутью: в каком она состоянии - источник

12:57

Нужно найти медведя за 11 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных:

12:56

Оккупанты задумали коварный план против ВСУ: эксперт рассказал о тяжелых боях за Бахмут

12:54

Когда Путин согласится на мир в Украине: в Reuters рассказали, чего ждет диктатор

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять