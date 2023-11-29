РФ хочет разжечь споры в Украине: на пропаганду потратили 1,5 млрд долларов - ГУР

Россияне только на пропаганду в Telegram потратили 250 миллионов долларов. Эта информационная спецоперация является самой дорогой против Украины.

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РФ пытается расшатать страну изнутри / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Россия тратит кучу миллионов долларов на пропаганду "Майдан-3" в Telegram. Эта операция стала самой дорогой российской информспецоперацией против Украины с 2014 года и Революции Достоинства. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк, сообщает Бабель.

О ее подготовке сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Общий бюджет "Майдана-3" достиг 1,5 миллиарда долларов. Только на операцию в Telegram потратили 250 миллионов долларов.

Подразделения, которые были созданы в Главном управлении Генштаба ВС РФ и Федеральной Службе безопасности, а также при Минобороны РФ и администрации Путина, занимаются информационными и информационно-психологическими операциями. Первый заместитель администрации Путина Сергей Кириенко ответственен за дестабилизацию в Украине в осенне-зимний период.

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Сообщается, что Кремль хочет разжечь внутренние противоречия в Украине и за это отвечает заместитель председателя правительства РФ Владислав Сурков, который ранее был идеологом так называемого проекта "Новороссия".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что Кремль готовит массовые провокации в Украине. Украиной пронеслась череда скандалов, которым точно российские оккупанты обрадуются.

Недавно в Украине разоблачили грубый фейк РФ о мобилизации и якобы "выданной повестке" для 86-летней пенсионерки из Бахмута. Воинская часть, в которую якобы направят служить пенсионерку, имеет номер а-7284. такое название части настоящее - в 2016 году эта воинская часть была под шефством Северодонецкой райнгосадминистрации.

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