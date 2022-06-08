РФ согласилась на встречу с Украиной для решения зернового вопроса - Лавров

Для решения вопроса экспорта зерна Черным морем могут состояться переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН.
В России заявили о готовности провести четырехстороннюю встречу, чтобы решить вопрос экспорта украинского зерна по Черному морю. Участниками переговоров могут стать Украина, Россия, Турция и ООН. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
Лавров добавил, что считает это лишь символическими переговорами, которые "ничего не добавят".
"О дополнительных встречах в Стамбуле - мы к таким встречам готовы. Мы ценим заинтересованность ООН в том, чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма, это ничего не добавит", - сказал Сергей Лавров.
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Что известно о переговорах
Ранее в Турции сообщили о переговорах с Украиной, Россией и ООН, на которых обсуждается безопасный экспорта зерна из украинских портов. Ожидается, что стороны в ближайшие дни проведут в Стамбуле заседание, чтобы обсудить детали "дорожной карты".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может воспользоваться "зеленым коридором" и начать наступление на Одессу.
Позднее в Турции заявили, что хотят, чтобы их "работа" по деблокаде Черного моря была оплачена. В качестве платы они рассматривают возможность покупать украинское зерно со скидкой в 25%.
РФ похищает украинское зерно
В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.
Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.
Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.
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