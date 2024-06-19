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"Россия скатилась к зависимости от КНДР": Кулеба указал на преимущество Украины перед РФ

Руслана Заклинская
19 июня 2024, 22:19
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Союзники зависят от Украины так же, как Украина зависит от них, потому что, если Путин выиграет, масштаб проблем будет неизмеримо больше, сказал Дмитрий Кулеба.
'Россия скатилась к зависимости от КНДР': Кулеба указал на преимущество Украины перед РФ
Украина в выигрышной позиции по сравнению с РФ / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Украина зависит от поставок оружия из США и других западных стран, однако это является лучшей альтернативой ситуации в России. РФ, в свою очередь, зависит от поставок оружия из Северной Кореи. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

"Я твердо считаю, что если Россия скатилась до зависимости от Северной Кореи, мы в гораздо лучшей форме, если нам надо зависеть от Соединенных Штатов, Германии и других", - сказал Кулеба.

По его словам, западные союзники также зависят от Украины и способности страны сдерживать российских оккупантов. Кулеба подчеркнул, что партнеры понимают величину проблем, которые получат, если РФ победит.

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"Если мы проиграем, а Путин выиграет, масштаб проблем, с которыми столкнутся наши союзники по всему миру, будет неизмеримо больше, чем те проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас. И я уверяю вас, что партнеры и союзники понимают это", - отметил он.

Глава МИД вспомнил Нидерланды, где партия, обещавшая противостоять военной помощи Украине, не смогла изменить курс после победы на выборах.

"Все жаловались, что Нидерланды повернутся спиной к Украине, но этого не случилось, новая коалиция была сформирована и поддержка Украины снова подтверждена в коалиционном соглашении. Пессимизм - это безответственная вещь для министра, чья страна в войне", - отметил Кулеба.

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Саммит мира - вероятность переговоров с РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство продолжает подготовку к следующим международным шагам, в частности относительно саммитов мира. Он провел совещание с международниками по привлечению новых участников к работе над Формулой мира и формированию групп для восстановления безопасности.

Также на фоне первого Саммита мира Путин выдвинул свои бессмысленные "условия мира" для Украины: вывод украинских войск с оккупированных территорий и отказ от вступления в НАТО. Он пригрозил, что в случае пренебрежения этими условиями, Россия выдвинет новые требования.

Как сообщал Главред, Украина может пригласить Россию на следующую встречу с международными партнерами для разработки формулы будущих переговоров, сообщает Bloomberg, цитируя руководителя ОП Андрея Ермака. На первом Саммите Украина не заручилась глобальной поддержкой, поэтому рабочие группы будут разрабатывать план для второй встречи стран.

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