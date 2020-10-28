Россия уйдет из Донбасса, если Украина сделает решительный шаг – эксперт

Для освобождения Донбасса Украина должна вернуться к Будапештскому меморандуму - эксперт / УНИАН

Киеву следует выступить с отказом от переговоров по Донбассу в рамках Минских соглашений и сосредоточиться на создании новой переговорной площадки. Диалог на базе Будапештского меморандума может заставить Россию вывести свои войска из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Украина 24, комментируя слова вице-премьера – министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова, который заявил о невозможности выполнить Минские соглашения в полномасштабном формате.

По его словам, Украина уже 6 лет не знает, как решить конфликт на Донбассе, тогда как Россия согласна только на Минские соглашения. Следовательно, для изменения сложившейся ситуации Киеву следует создать новый переговорный формат.

"Поэтому надо отказываться от этого формата и создавать новую площадку для переговоров, выдвигать собственные условия, которые соответствуют национальным интересам Украины. Иначе ничего не будет. Все будет продолжаться так, как есть на сегодняшний день", - считает Жданов.

В качестве примера эксперт предложил вернуться к переговорам в рамках Будапештского меморандума. Если Киеву удастся привлечь к такой дискуссии ряд заинтересованных в этом процессе государств, то появятся шансы на освобождение ОРДЛО.Читайте такжеУкраину обманули, но Киев действует: Кравчук заявил о пересмотре Будапештского меморандума

"Туда можно привлечь такие заинтересованные страны, как Турцию. Я думаю, под политическим и экономическим давлением различных стран мира, если мы правильно выстроим диалог и переговорный процесс, Россия будет просто вынуждена уйти с наших территорий хотя бы на Донбассе", - добавил он.

Напоследок Жданов подчеркнул, что Украина должна объединить вопросы аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, после чего на базе консолидированной позиции продвигать данный кейс на международных переговорах.

Конфликт на Донбассе