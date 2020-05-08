"Украины не будет": Саакашвили дал рецепт спасения страны

Саакашвили после назначения дал рецепт спасения Украины / УНИАН

Михаил Саакашвили, которого 7 мая назначили главой Исполнительного комитета по реформам, дал свой рецепт спасения Украины от исчезновения.

По его словам, если не разобраться с коррупцией, то Украина исчезнет как страна.

"Или мы это болото абсурда сушим, или Украины как таковой не будет", – сказал он в эфире Свободы слова с Савиком Шустером.

Саакашвили заверил, что "халява закончилась". Украинская экономика не может и дальше удерживать груз коррупционеров, заверил политики.

"Мы 30 лет думали так: "Мы и так продадим свое зерно, металл, руду, будем экспортировать рабочую силу и будем тырить. У нас всегда все будет хорошо". Украинская экономика не может дальше удерживать этот груз", – заявил Саакашвили.

Напомним, Саакашвили объяснил, что будет делать на новом посту после назначения Зеленским. Он намерен обеспечить украинскому бизнесу свободу от государственного вмешательства.

Назначение Саакашвили спровоцировало скандал: Грузия уже отозвала своего посла для консультаций. Причиной недовольства Тбилиси является наличие уголовных дел на Саакашвили.

Ранее в МИД прореагировали на отзыв посла Грузии из-за назначения Саакашвили. На факт отзыва посла Грузии Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михаила Саакашвили прореагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Также президент Владимир Зеленский объявил, чем Украина ответит на отзыв посла Грузии. Он выразил надежду, что Украина и Грузия сохранят хорошие отношения, а конфликт вокруг назначения Саакашвили разрешится.