Сделка Байдена и Путина по Донбассу: дипломат раскрыл новую стратегию Кремля в отношении Украины

Сделка Байдена и Путина по Украине провалилась – дипломат / Reuters

Президенту РФ Владимиру Путину не удалось достичь договоренностей с хозяином Белого дома Джо Байденом по вопросам Украины. Поэтому Кремль запустил новую стратегию в отношении украинского государства, в которой будет использоваться концепция "славянского братства". Переговоры президента Владимира Зеленского с Путиным могли быть эффективно реализованы в том случае, если бы они работали на базе общих планов с Западом. Впрочем, сейчас Путин не заинтересован в такой встрече. Об этом заявил украинский дипломат Павел Климкин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что более частые упоминания украинской темы в информационном пространстве России свидетельствует о том, что Москва готовит новую стратегию в отношении Киева.

"Я думаю, что Путин сознательно это делает, и не только Путин. Они запустили маховик на полную, там уже кто только не говорит. Ранее Жириновского включали, теперь это Сурков, Симоньян и все остальные. Кстати, проект закона, внесенный в Госдуму, по паспортизации украинцев на основе самоидентификации, так же как и белорусов, является частью этой стратегии. Новая стратегия нацбезопасности, где нас называют "братским народом", тоже является частью этой стратегии. Они будут последовательно ее реализовывать", - отметил Климкин.Читайте также"История и будущее России": в Кремле объявили о новой инициативе Путина по Украине

По его словам, сделки Путина и Байдена по Украине, которая могла бы привести к определенному прогрессу по Донбассу, не произошло. Поэтому хозяин Кремля повышает давление и запускает концепцию "славянского братства" для оптимизации внутриполитических процессов внутри российского государства.

"Но я так понимаю, что Путин этой крупной сделки не только не получил, но и сомневается в ее возможности. Поэтому он будет повышать давление и сейчас пытаться для внутренних процессов в России использовать "скрепу" о необходимости восстановления православной империи и славянского братства", - сказал дипломат.

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Также политик прокомментировал ситуацию с возможными переговорами Зеленского и Путина. Он считает, что такая встреча могла бы стать эффективной в том случае, если бы она были организована в рамках единой стратегии совместно с Западом. При этом Путин на данный момент не заинтересован в диалоге с Зеленским.Читайте также"Президент – не демократ": в Кремле разразились условием по встрече Путина и Зеленского

"Было бы логично, чтобы Владимир Зеленский встречался с Путиным на основе общей стратегии с Западом. А кто на Западе ключевые - это Байден и Меркель. Кого уважает Путин - Байдена и Меркель. Ну, может, еще Макрона, но на самом деле этот перечень очень ограничен. Поэтому без того, чтобы согласовать нашу стратегию и как в джазе потом играть как одну мелодию, чтобы не разбивалась солидарность, то, конечно, встреча возможна с Путиным только после. Но на самом деле я думаю, что Путин в этой встрече сейчас не заинтересован", - подчеркнул Павел Климкин.

Переговоры по Донбассу

Спикер украинской делегации Алексей Арестович ранее заявил, что сейчас сложно сказать, когда состоится встреча Зеленского и Путина. Если вопрос затянется до осени, то переговоры будут рассматриваться в контексте новой геополитической картины, которая может ослабить позиции России.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Путиным напомнил, что вопрос конфликта на Донбассе должен решаться Россией и Украиной, тогда как Париж и Берлин выступают исключительно в качестве посредников в переговорном процессе.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия "не оставит" Донбасс и не намерена признавать себя участником военного конфликта на востоке Украины.