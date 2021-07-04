"Россия не будет закрывать глаза": у Путина обвинили Украину в провокации на Донбассе

Дмитрий Песков / Reuters

В России обвинили Украину в нежелании выполнять Минские соглашения и, с точки зрения Москвы, их непоследовательной трактовки. Киев якобы провоцирует ситуацию на Донбассе и, дескать, устроил блокаду оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"РФ не будет закрывать глаза на проблемы миллионов человек, отторгнутых своим государством и взятым им в страшную блокаду. Главная проблема в том, что Украина не хочет выполнять Минские договоренности, последовательно пытается размывать их. Провоцирование ситуации Украиной – это печальная реальность в условиях, которых нам приходится жить", - цитирует РИА Новости спикера Кремля.

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