Шмыгаль ответил на ультиматум Путина / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня ответил на ультиматум президента РФ Владимира Путина в эфире Свобода слова.

Он подчеркнул, что вступление в НАТО и возврат оккупированного Крыма - это требование украинского общества.

"Для независимой, суверенной страны - Украины, и для меня, как премьер-министра нашего государства, это невозможно", - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о своей реакции на ультиматум Путина об отказе Украины от вступления в НАТО.

"Большинство этих требований, это условия, это не ультимативные требования, а условия, которые высказал Путин", - добавил премьер.

По его словам, часть из "требований" российского лидера - это требование украинского общества. Поэтому Украина будет продолжать двигаться в направлениях, которые были приняты украинцами.

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Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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