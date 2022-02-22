Верховная рада завтра проголосует за санкции против Госдумы

Рада проголосует за санкции против Госдумы / УНИАН

Во вторник, 23 февраля, парламент проголосует за введение санкций против депутатов Государственной думы РФ, которая признала независимость "ЛДНР".

"Завтра утром мы будем голосовать за наложение санкций на российскую Думу. Относительно всех депутатов, принимавших это решение о признании этих территорий", - сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга.

Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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