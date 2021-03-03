Шмыгаль откровенно высказался об отставке Авакова

Премьер-министр считает, что говорить об отставке министра Арсена Авакова пока что рано - нужно дождаться завершения реформы МВД.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался о возможности отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. По его словам, сейчас оснований для отставки главы МВД нет.
Как отметил Шмыгаль, отставка Авакова является "самым частым вопросом" за год его пребывания на посту премьера. Он добавил, что нецелесообразно говорить об отставке Авакова, пока не завершилась реформа МВД.
"Невозможно за месяц набрать, например, в уголовный розыск людей с улицы. Можно убрать отдельных персон, но все поменять одним махом - нет. Реформа - это смена руководства и ментальности в обществе. После 2014 года это происходит. Сейчас в полиции совсем другая реакция на вопиющие случаи. Поэтому конкретных оснований, необходимых для отставки Арсена Авакова нет", - сказал премьер в интервью Фокусу.
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