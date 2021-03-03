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Шмыгаль откровенно высказался об отставке Авакова

3 марта 2021, 22:07
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Премьер-министр считает, что говорить об отставке министра Арсена Авакова пока что рано - нужно дождаться завершения реформы МВД.

Шмыгаль
Шмыгаль высказался об отставке Авакова / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался о возможности отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. По его словам, сейчас оснований для отставки главы МВД нет.

Как отметил Шмыгаль, отставка Авакова является "самым частым вопросом" за год его пребывания на посту премьера. Он добавил, что нецелесообразно говорить об отставке Авакова, пока не завершилась реформа МВД.

"Невозможно за месяц набрать, например, в уголовный розыск людей с улицы. Можно убрать отдельных персон, но все поменять одним махом - нет. Реформа - это смена руководства и ментальности в обществе. После 2014 года это происходит. Сейчас в полиции совсем другая реакция на вопиющие случаи. Поэтому конкретных оснований, необходимых для отставки Арсена Авакова нет", - сказал премьер в интервью Фокусу.

  • Ранее Главред писал о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков признался, что был одним из идеологов применения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), которые коснулись кума президента РФ Виктора Медведчука и его окружения.
  • Арсен Аваков считает, что русский язык и соответствующая языковая культура принадлежит не только Российской Федерации, но и Украине. Об этом чиновник заявил в интервью журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Гордону.
Арсен Аваков новости Украины Денис Шмыгаль
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