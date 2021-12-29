Слуга народа лидирует, а Евросолидарность Порошенко отстает: опубликован свежий рейтинг партий

В Раду проходят 7 политических партий / УНИАН

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись бы в конце декабря текущего года, то больше всего голосов отдали бы за политическую партию Слуга народа – за нее готовы проголосовать 20,4% среди тех, кто уже определился со своим выбором. На втором месте оказалась Европейская солидарность Петра Порошенко, поддержка которой составляет 17,3%. Третье место у Батькивщины Юлии Тимошенко – 10,6%. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова и Фонда Демократические инициативы имени И. Кучерива.

Согласно данным социологов, Слуга народа может получить больше всех голосов. Партию готов поддержать фактически каждый пятый участник исследования – 20,4%. Политическая сила Петра Порошенко Европейская солидарность может получить 17,3% голосов избирателей. Третьей идет Батькивщина Юлии Тимошенко – за нее готовы проголосовать 10,6% участников опроса.

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Также есть шансы на преодоление 5% избирательного барьера у партии Сила и честь (Игорь Смешко) – 6,7% и у проекта Наши (Евгений Мураев) – 5,2%. Приближается к проходному барьеру Украинская стратегия Гройсмана – 4,4%.

Социологическое исследование провели Центр Разумкова и фонд Демократические инициативы в период с 17 по 22 декабря 2021 года среди 2018 респондентов по всей территории Украины, за исключением оккупированного Крыма и захваченных отдельных районов Донбасса. Погрешность не должна превышать 2,3%.

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Президентские рейтинги

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен в период с 3 по 11 декабря, продемонстрировал, что в первом туре кандидатуру действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы были поддержать 27,1% украинцев. За политика Петра Порошенко могли проголосовать 19,7% респондентов. Замыкала тройку Юлия Тимошенко с показателем в 11,3% поддержки.

Центр Разумкова и Фонд Демократические инициативы имени И. Кучерива 29 декабря опубликовал результаты социологического исследования, проведенного в период с 17 по 22 декабря. По данным социологов, за Владимира Зеленского в первом туре готовы проголосовать 24,2% украинцев, за Петра Порошенко – 16,1%. Уровень поддержки Юлии Тимошенко – 9,9%. Дмитрия Разумкова планируют поддержать 9,3% участников опроса, Юрия Бойко – 9,2%.

Во втором туре президента Владимира Зеленского намерены поддержать 49,9% респондентов, Петра Порошенко – 50,1%.

Рейтинг партий в Украине

По данным социологического опроса за период с 11 по 16 декабря, который опубликовал центр Социс, в случае проведения досрочных выборов в Верховную Раду Европейскую солидарность Петра Порошенко готовы поддержать 12,3% респондентов. Незначительно отставала партия Слуга народа – 12,1%. За политическую силу Батькивщина Юлии Тимошенко готовы были проголосовать 8,3% участников исследования.

Социологическое исследование группы Рейтинг за 14-16 декабря показало лидерство партии Слуга народа с показателем поддержки в 19,1%. Европейская солидарность Порошенко оказалась на втором месте – 13,5%. Третье место у Батькивщины Тимошенко – 11,2%.