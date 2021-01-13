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СМИ узнали о тарифном бунте в Слуге народа и планах по отставке Кабмина

13 января 2021, 18:42
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Фракция Слуга народа выступает против повышения тарифов на коммунальные платежи.

Шмыгаль
Депутаты от Слуги народа готовы собирать подписи за отставку правительства Шмыгаля уже с 1 февраля - источник / УНИАН

Подавляющее большинство парламентариев от фракции Слуга народа недовольны действиями правительства и повышением тарифов на коммуналку. Депутаты готовы уже с 1 февраля начать сбор подписей за отставку правительства Дениса Шмыгаля в том случае, если Кабмин не изменит тарифную политику.

Как сообщает корреспондент издания Страна.UA со ссылкой на источник во пропрезидентской фракции Слуга народа, нардепы недовольны политикой Кабмина по вопросам тарифов на коммунальные услуги. Совещание, которое состоялось 12 января, лишь усугубило ситуацию.

"В чате сейчас пишут все, очень много сообщений на тему тарифов. Все недовольны действиями правительства, а у нас, как вы знаете, нечасто такое единство. Мало того, что вчера на этом совещании представители Кабмина выглядели очень глупо, так они и сегодня продолжили себя также вести. Выглядит как "Лебедь, щука и рак. Коболев тот вообще считает, что мы дураки - а он у нас суперменеджер", - отмечает инсайдер.

Кроме того, народных избранников не устраивает нынешний план властей по снижению тарифов – они требуют его пересмотреть в сторону еще большего снижения. В том случае, если правительство до 1 февраля не найдет оптимального решения, депутаты могут выступить с инициативой отставки правительства во главе с Денисом Шмыгалем.Читайте такжеАрест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналку

"Депутаты высказались уже и о цене на газ от Шмыгаля на уровне 6,99. Им сказали, что здесь дурных нет. Мы прекрасно понимаем, что 6,99 - это семь, а не шесть. Депутаты против и требуют снижения тарифов. Есть даже договоренность среди депутатов, что если до первого февраля не будет ничего сделано, будем собирать подписные письма насчёт отставки всего Кабмина", - подчеркивается в сообщении.

Тарифы на газ для населения

Верховная Рада Слуга народа новости Украины Денис Шмыгаль
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