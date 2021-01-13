СМИ узнали о тарифном бунте в Слуге народа и планах по отставке Кабмина

Фракция Слуга народа выступает против повышения тарифов на коммунальные платежи.
Подавляющее большинство парламентариев от фракции Слуга народа недовольны действиями правительства и повышением тарифов на коммуналку. Депутаты готовы уже с 1 февраля начать сбор подписей за отставку правительства Дениса Шмыгаля в том случае, если Кабмин не изменит тарифную политику.
Как сообщает корреспондент издания Страна.UA со ссылкой на источник во пропрезидентской фракции Слуга народа, нардепы недовольны политикой Кабмина по вопросам тарифов на коммунальные услуги. Совещание, которое состоялось 12 января, лишь усугубило ситуацию.
"В чате сейчас пишут все, очень много сообщений на тему тарифов. Все недовольны действиями правительства, а у нас, как вы знаете, нечасто такое единство. Мало того, что вчера на этом совещании представители Кабмина выглядели очень глупо, так они и сегодня продолжили себя также вести. Выглядит как "Лебедь, щука и рак. Коболев тот вообще считает, что мы дураки - а он у нас суперменеджер", - отмечает инсайдер.
Кроме того, народных избранников не устраивает нынешний план властей по снижению тарифов – они требуют его пересмотреть в сторону еще большего снижения. В том случае, если правительство до 1 февраля не найдет оптимального решения, депутаты могут выступить с инициативой отставки правительства во главе с Денисом Шмыгалем.Читайте такжеАрест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналку
"Депутаты высказались уже и о цене на газ от Шмыгаля на уровне 6,99. Им сказали, что здесь дурных нет. Мы прекрасно понимаем, что 6,99 - это семь, а не шесть. Депутаты против и требуют снижения тарифов. Есть даже договоренность среди депутатов, что если до первого февраля не будет ничего сделано, будем собирать подписные письма насчёт отставки всего Кабмина", - подчеркивается в сообщении.
Тарифы на газ для населения
- В Офисе президента 11 января по мотивам протестов в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги состоялось совещание, посвященное вопросам энергетической политики в Украине. Владимир Зеленский поручил Кабмину изучить вопросы снижения тарифов на газ для населения.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение зафиксировать цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. Цена должна действовать до конца отопительного сезона.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что таким образом было принято решение снизить цену на газ для бытовых потребителей ниже уровня рыночной стоимости топлива. Вследствие этого украинцы будут платить за газ на 30% меньше.