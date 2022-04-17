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Сокрушительный удар Нептуна по "Москве" – сильный аргумент: Арестович объяснил интерес к оружию ВСУ

17 апреля 2022, 17:26

Россия и Украина всегда были конкурентами на рынке оружия, а Москва постоянно пыталась унизить и обесценить наше оружие и разработки, сказал Алексей Арестович.

Алексей Арестович
Украина очень серьезно усилит свои позиции на мировом оружейном рынке - Арестович / Фото УНИАН

Удар украинской армией ракетами Нептун по российскому крейсеру "Москва", который в итоге затонул, не просто потопил самый большой военный корабль в мире с 1945 года, но и привлек интерес к нашему оружию со стороны нескольких стран. Вооружение было проверено в бою с россиянами, что является серьезным аргументом и поднимает украинский рынок оружия на очень высокие позиции. Киев и Москва всегда были конкурентами на оружейном рынке, а россияне пытались дискредитировать наше оружие. Однако теперь у Украины более крепкие позиции. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что после сокрушения "Москвы" заинтересовались украинским оружием несколько стран. Раньше Россия, как конкурент Украины на оружейном рынке, постоянно пыталась унизить и обесценить украинское оружие, однако теперь у Киева будут очень высокие позиции на мировом рынке. Причиной тому является проверка оружия боем с россиянами.

Читайте такжеКрейсер "Москва" был воздушной защитой РФ: обстрел городов Украины – это месть Кремля – Арестович"Аргумент "проверено в бою" – один из самых главных для любой страны, рассматривающей покупку оружия. Если "Нептун" потопил самый большой военный корабль в мире с 1945 года – это хороший combat тест (проверка эффективности оружия в ходе реальных боевых действий. Иногда является определяющим фактором при закупке оружия)", - считает Арестович.

Также он отметил, что ПТРК Стугна, к примеру, показывали хорошие экспортные показатели и до войны, а теперь спрос на них вырастет еще больше.

"Такие комплексы, как "Стугна" продавались хорошо и до войны, а после многочисленных видео, подтверждающих эффективность – спрос вырастет в разы", - добавил Алексей Арестович и подчеркнул, что это хороший сигнал, поскольку Украина усиливает свои позиции на оружейном рынке.

Смотрите видео Главред – Арестович объяснил, что значит для Кремля уничтожение крейсера "Москва"

На Западе заинтересовались ракетами Украины Нептун

Ранее журналисты The Washington Post написали о том, что мощный ракетный удар и потопление крейсера "Москва" станет серьезным стимулом для развития оборонной промышленности ВСУ.

В WP указали, что Украина продемонстрировала свою способность производить эффективное и качественное оружие, которое могут закупать другие страны.

"Для украинцев, если они смогли потопить или повредить этот корабль своими ракетами "Нептун" - это прежде всего, предмет гордости. Это также полезный военный ресурс, поскольку они смогут сдерживать российский флот", - подчеркнул эксперт Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Крушение военного корабля "Москва" ракетным ударом ВСУ

На крейсере "Москва" Черноморского флота РФ 13 апреля случился пожар. Сообщалось, что возгорание случилось из-за попадания в корабль двух ракет украинского ПТРК Нептун.

Российский военный корабль получил серьезные повреждения, в результате чего крейсер, который был в 25 милях от острова Змеиный, утратил ход.

Советник главы ОП Алексей Арестович говорил, что корабль "Москва" затонул. Как уточнил чиновник, это самое крупное поражение РФ со времен Второй мировой войны.

В Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения крейсера. Однако то, что военный корабль утонул, или по нему был нанесен ракетный удар ВСУ, в ведомстве не сказали.

Поздно вечером 14 апреля в российском военном ведомстве подтвердили крушение крейсера "Москва".

"При буксировке крейсера Москва в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - подчеркнули в Министерстве обороны России.

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