Стало известно, как Слуга народа собирается пропихивать Витренко в министры

Пока что сбор подписей за назначение Витренко идет вяло.
Сегодня, 25 января, фракция Слуга народа так и не смогла окончательно решить вопрос назначения Юрия Витренко на пост министра энергетики (назначить его на должность вице-премьера – министра энергетики пытаются еще с середины декабря 2020). Поэтому депутаты продолжат сбор голосов завтра.
Как рассказал РБК-Украина влиятельный источник в Слуге народа, голоса за назначение Витренко собирают путем подписей. И пока что процесс идет вяло.
"Людей на фракции было не очень много. Утром продолжат сбор подписей. Надеются, что голосов для назначения хватит", – сообщил собеседник.
Новости Украины
- Напомним, 17 декабря 2020 Рада провалила назначение Витренко вице-премьером - министром энергетики. В тот раз в поддержку кандидатуры Юрия Витренко отдали голоса лишь 186 народных депутатов.
- После чего Юрия Витренко назначили и.о. министра энергетики. Ради этого 21 декабря 2020 Кабмин провел экстренное заседание.
- На новом посту Витренко уже объяснил, что украинцам не нужны субсидии ради их достоинства. Субсидии вынуждают человека чувствовать себя бедным – чего люди никак не желают, заявил чиновник.
- Ранее в Слуге народа рассказали, кого готовят на пост премьера вместо Шмыгаля. В правительстве Украины готовятся серьезные кадровые изменения, сообщают СМИ.
Автор: Диана Беловодская