Стало известно, как Слуга народа собирается пропихивать Витренко в министры

Назначение Витренко - как собирают голоса / УНИАН

Сегодня, 25 января, фракция Слуга народа так и не смогла окончательно решить вопрос назначения Юрия Витренко на пост министра энергетики (назначить его на должность вице-премьера – министра энергетики пытаются еще с середины декабря 2020). Поэтому депутаты продолжат сбор голосов завтра.

Как рассказал РБК-Украина влиятельный источник в Слуге народа, голоса за назначение Витренко собирают путем подписей. И пока что процесс идет вяло.

"Людей на фракции было не очень много. Утром продолжат сбор подписей. Надеются, что голосов для назначения хватит", – сообщил собеседник.

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