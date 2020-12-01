Степанов поведал, будет ли Кабмин рассматривать вопрос локдауна 2 декабря

Министр сообщил, что проект решения об ужесточении карантина пока не готов.
Правительство не намерено выносить рассмотрение вопроса о введении локдауна на обсуждение в среду, 2 декабря.
Об этом сказал сегодня глава Минздрава Максим Степанов в эфире Украина 24 во вторник, 1 декабря.
"Мы такое предложение на заседание правительства не выносили… Что касается завтра, то (предложения) не касаются карантинных ограничений. Там есть постановления о выделении средств лабораторным центрам", - отметил Степанов.
По его словам, проект решения о локдауне еще даже не готовили. Министр напомнил, что о решении по локдауну сообщат предварительно за 7-10 дней. Кроме того, Степанов заверил, что Минздрав не планирует останавливать работу общественного транспорта в случае введения локдауна.
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"С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости - незакрытие транспорта. Ведь при таких условиях в транспорте не будет "часа пик" и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", - заявил он.
Карантин в Украине - о чем шла речь ранее:
- На территории страны продолжает действовать общенациональный карантин до 31 декабря 2020 года.
- В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Украине с 11 по 29 ноября был введен режим карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям не работали заведения общепита и торгово-развлекательной сферы.
- СМИ сообщали, что в среду, 2 декабря, глава правительства Денис Шмыгаль может назвать сроки введения жесткого карантина в Украине. Предположительно, украинцев ждет локдаун на 2-3 недели.
- По информации tsn.ua, в Кабмине уже согласовали вопрос усиления карантина. Ориентировочные сроки – с 23 декабря до 15 января.