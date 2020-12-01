Степанов поведал, будет ли Кабмин рассматривать вопрос локдауна 2 декабря

Степанов заверил, что Кабмин не будет рассматривать вопрос локдауна 2 декабря / УНИАН

Правительство не намерено выносить рассмотрение вопроса о введении локдауна на обсуждение в среду, 2 декабря.

Об этом сказал сегодня глава Минздрава Максим Степанов в эфире Украина 24 во вторник, 1 декабря.

"Мы такое предложение на заседание правительства не выносили… Что касается завтра, то (предложения) не касаются карантинных ограничений. Там есть постановления о выделении средств лабораторным центрам", - отметил Степанов.

По его словам, проект решения о локдауне еще даже не готовили. Министр напомнил, что о решении по локдауну сообщат предварительно за 7-10 дней. Кроме того, Степанов заверил, что Минздрав не планирует останавливать работу общественного транспорта в случае введения локдауна.

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"С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости - незакрытие транспорта. Ведь при таких условиях в транспорте не будет "часа пик" и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", - заявил он.

Карантин в Украине - о чем шла речь ранее: