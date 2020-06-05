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Вышел свежий президентский рейтинг: насколько Зеленский обогнал конкурентов

5 июня 2020, 12:55

Зеленский остается лидером президентского рейтинга, более чем вдвое от него отстает Порошенко.

Свежий рейтинг Зеленского 2020 выложил КМИС - опрос
Свежий рейтинг Зеленского 2020 выложил КМИС - опрос

Если бы выборы президента Украины проходили в апреле 2020 – победителем все равно стал бы Владимир Зеленский: за него по-прежнему готовы голосовать 41% респондентов.

На втором месте, согласно данным опроса КМИС, расположился Петр Порошенко – 16%, за ним идет Игорь Смешко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко – у всех троих по 9%.

Такие данные озвучил заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий, сообщает УНИАН.

Если говорить про выборы в Верховную Раду, то в конце апреля 2020:

  • партия Слуга народа набрала бы 30%,
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 16%,
  • Европейская солидарность – 13,5%,
  • Батькивщина – 12%,
  • Сила и честь – 7%.

При этом почти половина опрошенных украинцев не теряет веры в развитие Украины.

"47% респондентов считают, что Украина, возможно, медленно, но развивается и превращается в развитое государство. В то же время 46% выбрали противоположное суждение, что Украина стагнирует, и жизнь становится все более невыносимой. В другой паре суждений: 41% считают, что Украина как страна сшивается и идет по пути объединения – против 46%, которые считают, что Украина раскалывается и идет к расколу... В целом треть украинцев (32%) придерживается оптимистичной оценки ситуации, в то же время 34% – негативной оценки", – резюмировал Грушецкий.

Напомним, в апреле 2019 Зеленский победил с наибольшим отрывом в истории президентских выборов независимой Украины. По данным экзит-поллов, его результат колебался в пределах от 72,7 до 73,7%. Петр Порошенко соответственно получил от 25,3 до 27,3%.

Официальные результаты второго тура выборов президента Украины ЦИК объявила 30 апреля. По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.

В августе 2019, согласно протоколу об итогах голосования от ЦИК, за партию Слуга народа проголосовали 43,16% избирателей (6 млн 307 тыс. 793 голосов), партию Оппозиционная платформа – За жизнь поддержали 13,05% (1 млн 908 тыс. 111 голосов), ВО Батькивщина – 8,18% (1 млн 196 тыс. 303 голосов), Европейскую солидарность – 8,10% (1 млн 184 тыс. 620 голосов), Голос – 5,82% (851 тыс. 722 голосов).

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