Стало известно, чем займется Вакарчук после ухода из Рады

Народный депутат Святослав Вакарчук 11 июня сложил свой мандат / УНИАН

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук, который 11 июня заявил о решении сложить мандат народного депутата, будет работать на местных выборах.

О будущих планах политика и музыканта рассказала депутат от фракции Голос Инна Совсун, передает hromadske.

Совсун уточнила, что для Вакарчука работа в Раде "не является тем, что его всю жизнь интересовало".

"Мы говорили, что мы не строим лидерскую партию. Святослав говорил, что он идет, чтобы завести людей в парламент. Он завел новых людей. И это собственно его главное достижение. Он остается в партии. Он будет оставаться работать на местных выборах, он не сдает партийный билет", – расскзала нардеп.

При этом Совсун отметила, что Вакарчук, как лидер партии, стал объектом нападок со стороны.

"Мы понимаем, что наличие сильного лидера делает его мишенью. Это постоянные информационные кампании Портнова и всех остальных, и это часто создает проблемы на ровном месте, где их бы могло не быть", – подчеркнула она.

Читайте такжеВакарчук самоликвидировался, и это плохоТакже депутат заявила, что в "Голосе" недовольны рейтингом партии.

"Со Славой в парламенте или без, мы понимаем, что наши рейтинги на сегодня не являются оптимальными и нам нужно работать над их повышением и убеждать граждан, что мы хотим работать на их интересы. Наши рейтинги сегодня нас не удовлетворяют", – резюмировала Совсун.

Как сообщал Главред, экс-нардеп, а ныне член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко заявил, что уход Вакарчука из Рады связан со сбором подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, в марте 2020 года Вакарчук покинул пост председателя парламентской партии Голос и после избрания Киры Рудык Вакарчук отстранился от участия в партийной жизни.