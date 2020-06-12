УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Стало известно, чем займется Вакарчук после ухода из Рады

12 июня 2020, 08:55

Святослав Вакарчук продолжит политическую деятельность.

Вакарчук
Народный депутат Святослав Вакарчук 11 июня сложил свой мандат / УНИАН

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук, который 11 июня заявил о решении сложить мандат народного депутата, будет работать на местных выборах.

О будущих планах политика и музыканта рассказала депутат от фракции Голос Инна Совсун, передает hromadske.

Совсун уточнила, что для Вакарчука работа в Раде "не является тем, что его всю жизнь интересовало".

"Мы говорили, что мы не строим лидерскую партию. Святослав говорил, что он идет, чтобы завести людей в парламент. Он завел новых людей. И это собственно его главное достижение. Он остается в партии. Он будет оставаться работать на местных выборах, он не сдает партийный билет", – расскзала нардеп.

При этом Совсун отметила, что Вакарчук, как лидер партии, стал объектом нападок со стороны.

"Мы понимаем, что наличие сильного лидера делает его мишенью. Это постоянные информационные кампании Портнова и всех остальных, и это часто создает проблемы на ровном месте, где их бы могло не быть", – подчеркнула она.

Читайте такжеВакарчук самоликвидировался, и это плохоТакже депутат заявила, что в "Голосе" недовольны рейтингом партии.

"Со Славой в парламенте или без, мы понимаем, что наши рейтинги на сегодня не являются оптимальными и нам нужно работать над их повышением и убеждать граждан, что мы хотим работать на их интересы. Наши рейтинги сегодня нас не удовлетворяют", – резюмировала Совсун.

Как сообщал Главред, экс-нардеп, а ныне член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко заявил, что уход Вакарчука из Рады связан со сбором подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, в марте 2020 года Вакарчук покинул пост председателя парламентской партии Голос и после избрания Киры Рудык Вакарчук отстранился от участия в партийной жизни.

Святослав Вакарчук Верховная Рада мандат новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, чем займется Вакарчук после ухода из Рады». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:58
Секта свидетелей кредита: проблемы с МВФ испытывает не одна Украина
09:57
Стало известно, почему ГБР нагрянуло с обысками к Омеляну
09:26
В Киеве готовятся усилить карантин
08:55
Стало известно, чем займется Вакарчук после ухода из Рады
08:53
Байден объяснил, почему военные Пентагона выгонят Трампа из Белого дома
08:40
При этой власти Порошенко не посадят мнение
08:28
Как распознать коронавирус: врач назвал внешние признаки COVID-19
08:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 июня: карьерный взлет, приключения и обманы Видео
08:04
Коронавирус в Украине и мире 12 июня: число зараженных превысило новую психологическую отметку
07:48
Коронавирус в Украине 12 июня: почти 700 новых зараженных и еще 16 жертв
07:31
Двойное гражданство в Украине: в МИД назвали условия Видео
07:08
"Я вся мокрая": Полина Фаворская топлес завела развратным фото
06:33
Зеленский пошел по пути Ющенко мнение
06:05
Эксперт пояснил, почему Порошенко не боится уголовной ответственности Видео
05:32
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 июня: расставание с одиночеством и укрепление авторитета Видео
05:01
День отца в 2020 году: когда праздник отмечает Украина и как
04:26
В МИД Украины призвали ЕС жестко отреагировать на действия России в Крыму
03:39
Ученые выяснили, почему мужчины чаще умирают от COVID-19
03:04
Ретроградный Меркурий 2020: что грозит, и за какие дела не браться Видео
02:14
Белый хлеб реабилитировали: эксперт развеял 5 мифов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять