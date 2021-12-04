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Танки Москвы наткнутся на ПТРК Javelin и ПВО США: эксперт объяснил крах военной атаки РФ на Украину

4 декабря 2021, 07:10
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Москва и Вашингтон ведут геополитические торги по Украине, в этой ситуации Киев должен объявить о четкой позиции, считает Михаил Притула.

ВСУ
Если США предоставят Украине дополнительное вооружение, Киев получит небольшое критическое преимущество над Москвой – эксперт / Штаб ООС

РФ вряд ли пойдет на военное вторжение в Украину, в том числе, и из-за поддержки Киева со стороны Вашингтона. Поставки вооружений создают определенное преимущество украинского государства над Москвой. Если появятся российские танки, то в ответ у ВСУ будут ПТРК Javelin и системы ПВО. При таком сценарии наступление России не состоится. Россияне и американцы ведут торги по украинскому вопросу, и в этой ситуации Киев должен отстаивать свои позиции. Об этом заявил эксперт по военной контрразведке Михаил Притула.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Москва не рискнет пойти на большую войну против Киева, поскольку ситуация может обернуться дополнительной военной помощи украинскому государству со стороны США. Читайте такжеКорабли, ПТРК и боеприпасы: Украина получила от США мощную военную поддержку для сдерживания России

"Эти поставки оружия сегодня создают небольшое критическое преимущество Украины над Россией. То есть если пойдут танки – мы получим "Джавелины", системы противовоздушной обороны и это наступление захлебнется, даже не начавшись. Таким образом, Украина получит небольшое преимущество в том плане, что российское наступление не произойдет вообще", - отметил Притула.

Однако, по его словам, сегодня США и Россия устроили геополитические торги, в то время как Украина выступает в этой игре в роли разменной монеты. Киев в подобной ситуации должен придерживаться четкой позиции, направленной на отстаивание своих государственных интересов.

"Мы должны вспомнить о 2009-2010 годах, когда после резкого падения цен на нефть в Россию приехала Хиллари Клинтон, после чего цена на нефть пошла вверх. Состоялись 10 визитов чиновников США в Москву и были подписаны определенные соглашения. Украина тоже имела свое место среди этих соглашений. И сегодня мы должны сказать достаточно четкую позицию, что мы хотим развиваться, быть цивилизованной страной, бороться за свою землю, за свою цивилизацию, за свой народ. Вот эти вещи мы должны артикулировать достаточно четко во всех СМИ", - подчеркнул Михаил Притула.

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Война России и Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее предостерег Россию от военного нападения на Украину. По его словам, при таком сценарии Москва заплатит слишком дорогую цену. Дипломаты ведут работу над тем, чтобы не произошла эскалация российско-украинского конфликта.

Советник Кремля Федор Лукьянов фактически заявил о том, что Москва пойдет на военную операцию против Киева при условии вступления Украины в НАТО. В России предупредили о "новом конфликте" в том случае, если Североатлантический альянс расширится на восток.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия не сможет победить в войне с Украиной. Как полагает чиновник, повторения ситуации 2014 года на этот раз не будет, поскольку Москва в случае новой агрессии столкнется с сопротивлением со стороны всего общества.

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