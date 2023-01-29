Танки Запада на поле боя: Резников назвал сроки, когда Украина ожидает получить боевые машины

Для получения западных танков и подготовки украинских специалистов понадобится определенное время, отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

Украина надеется, что танки Запада уже в марте будут на поле боя - Резников / Коллаж bundeswehr.de, УНИАН

Власти надеются, что Украина получит переданные западным миром танки уже в марте. Процесс передачи боевых машин и обучения украинских военных займет время. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью канадскому телеканалу CBC он рассказал о том, что Украина хотела бы уже в марте задействовать в боях с российскими оккупантами танки, которые передал Запад.

Комментируя последние решения стран-партнеров Украины, он отметил, что танки – это "только начало".

Также Алексей Резников подчеркнул, что на получение танков и подготовку украинских солдат понадобится время.

Танки Leopard 2 для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января объявил, что правительство Германии приняло решение поставить Украине танки Leopard 2.

Кроме того, Берлин разрешит третьим странам передавать немецкие Leopard другим государствам. Благодаря этому Украина сможет получить эти танки.

По данным немецкого издания Spiegel, Запад передает Украине около 80 танков Leopard. Это два батальона по 40 единиц техники.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что Украина получит Leopard 2 приблизительно через 3 месяца.

Он подтвердил информацию о передаче двух батальонов танков. Первые 14 единиц Leopard 2A6 должны быть быстро подготовлены для отправки Украине.

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