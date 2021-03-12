Ткаченко назвал причину быстрого закрытия нового "медведчуковского" канала

Александр Ткаченко объяснил, почему Первый независимый быстро закрыли / УНИАН

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что вещание телеканала Первый независимый, который создали сотрудники наказанных санкциями каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK, не просто так оперативно прекратили.

Журналисты из "медведчуковских" каналов вряд ли придерживались элементарных стандартов в своей работе, рассказал член Кабмина в эфире ток-шоу Право на владу на 1+1.

Чиновник отметил, что попавшие под ограничительные меры медиа действовали по темникам Кремля, поэтому их вряд ли можно назвать свободными или теми, которые стоит защищать.

"…эти журналисты, которые работали на трех закрытых каналах, Бог им судья, вряд соответствует элементарным стандартам журналистики их работа… ", – заявил министр.

Санкции против каналов в Украине и экстренное прекращение работы канала Первый независимый