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Ткаченко назвал причину быстрого закрытия нового "медведчуковского" канала

12 марта 2021, 08:04
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Сотрудники Первого независимого в Украине вряд ли придерживались элементарных стандартов журналистика, отметил министр.

Ткаченко объяснил, почему новый медведчуковский канал быстро закрыли
Александр Ткаченко объяснил, почему Первый независимый быстро закрыли / УНИАН

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что вещание телеканала Первый независимый, который создали сотрудники наказанных санкциями каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK, не просто так оперативно прекратили.

Журналисты из "медведчуковских" каналов вряд ли придерживались элементарных стандартов в своей работе, рассказал член Кабмина в эфире ток-шоу Право на владу на 1+1.

Чиновник отметил, что попавшие под ограничительные меры медиа действовали по темникам Кремля, поэтому их вряд ли можно назвать свободными или теми, которые стоит защищать.

"…эти журналисты, которые работали на трех закрытых каналах, Бог им судья, вряд соответствует элементарным стандартам журналистики их работа… ", – заявил министр.

Санкции против каналов в Украине и экстренное прекращение работы канала Первый независимый

  • В феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на пять лет ввести санкции против каналов NewsOne, ZIK и 112 Украина, которые формально принадлежат нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь Тарасу Козаку.
  • Нардепа называют "кошельком" главы политсовета партии и кума президента России Владимира Путина – Виктора Медведчука.
  • Санкции в Украине против телеканалов в частности предусматривают такие наказания: аннулирование лицензий и блокирование.
  • Ограничительные меры своим указом ввел в действие президент Владимир Зеленский.
  • В конце февраля стало известно, что сотрудники попавших под санкции каналов создают новый канал – базой для него стал львовский телевизионный медиаресурс Первый независимый. Представитель медиагруппы Козака купил Первый независимый.
  • Уже 26 февраля телеканал вышел в эфир, а через час его вещания отключили по требованию Службы безопасности Украины.
Александр Ткаченко Первый Независимый
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