У экс-главы Нафтогаза Коболева проходят обыски

Коболева обыскивает ГБР / УНИАН

Государственное бюро расследований проводит обыски в доме и офисе бывшего главы компании "Нафтогаз" Андрея Коболева.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию ГБР, обыски проводятся в офисе АО "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий.

Причинами таких действий является работа в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гриве.

Как известно Коболев в 2014 году распоряжением Кабинета министров получил должность главы правления НАК "Нафтогаз" Украины.

Он пришел на место Евгения Бакулина. А 28 апреля 2021 года был уволен с поста председателя правления НАК "Нафтогаз"

Читайте такжеКоболев пригрозил "повоевать" после своего изгнания из НафтогазаНапомним, ранее Коболев назвал реальную причину своего увольнения - это накопленные 2 миллиарда долларов свободных денежных средств.

Читайте также: