У Кравчука раскрыли условие сделки Украины и России по Донбассу

Украина предлагает России выйти из Донбасса в обмен на частичное снятие санкций / УНИАН

Киев предложил Москве условие урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе, которое предусматривает выход России из ОРДЛО в обмен на частичное снятие санкций. Однако россияне не идут на компромисс и продолжают оказывать давление на Украину.

Как заявил представитель Донецка от переселенцев в ТКГ Денис Казанский в интервью Цензор.нет, Украина предложила России свои условия.

"Это достойное условие, позволяющее Москве выйти из нынешней ситуации и закончить конфликт. Основное: они передают Донбасс под контроль Украине, уходят, а с них снимается часть санкций", - сказал журналист, отметив, что только Россия может остановить войну в регионе, однако Москва не идет на уступки и продолжает давление.

Также он добавил, что РФ не соглашается на разрешение конфликта на Донбассе, так как она использует данную территорию в качестве инструмента влияния на Украину.Читайте такжеЭксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса

"Россияне специально создавали "ДНР" и "ЛНР", чтобы те стали этой "гирей", которая будет мешать стране спокойно заниматься внутренними проблемами и интегрироваться в Евросоюз и НАТО", - подчеркнул Казанский.

Война на Донбассе