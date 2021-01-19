У Кравчука раскрыли условие сделки Украины и России по Донбассу

По словам Дениса Казанского, только Россия может остановить войну на Донбассе.
Киев предложил Москве условие урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе, которое предусматривает выход России из ОРДЛО в обмен на частичное снятие санкций. Однако россияне не идут на компромисс и продолжают оказывать давление на Украину.
Как заявил представитель Донецка от переселенцев в ТКГ Денис Казанский в интервью Цензор.нет, Украина предложила России свои условия.
"Это достойное условие, позволяющее Москве выйти из нынешней ситуации и закончить конфликт. Основное: они передают Донбасс под контроль Украине, уходят, а с них снимается часть санкций", - сказал журналист, отметив, что только Россия может остановить войну в регионе, однако Москва не идет на уступки и продолжает давление.
Также он добавил, что РФ не соглашается на разрешение конфликта на Донбассе, так как она использует данную территорию в качестве инструмента влияния на Украину.Читайте такжеЭксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса
"Россияне специально создавали "ДНР" и "ЛНР", чтобы те стали этой "гирей", которая будет мешать стране спокойно заниматься внутренними проблемами и интегрироваться в Евросоюз и НАТО", - подчеркнул Казанский.
Война на Донбассе
- Советник делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович 12 января заявил, что Украина предложила комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе, который позволит России уйти из Донбасса. Но Кремль не соглашается с украинскими условиями.
- Глава украинской делегации Леонид Кравчук уточнял, что Украина готова пойти на определенные уступки по Донбассу и Крыму, однако Киев не позволит Москве вести дискуссию с позиции силы.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в неспособности повлиять на Киев с целью выполнения Минских соглашений.