У Кравчука раскрыли условие участия кума Путина в переговорах по Донбассу

У Кравчука предложили России включить Медведчука в свою делегацию в ТКГ по Донбассу / УНИАН

Народный депутат Украины, один из лидеров фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук может стать участником переговоров в ТКГ по Донбассу в том случае, если он официально войдет в состав российской делегации. Уполномочить политика вести переговоры от Москвы может российское министерство иностранных дел.

Как заявил глава комитета Рады по вопросам внешней политики, участник делегации Украины в ТКГ по Донбассу Александр Мережко в комментарии РБК-Украина, власти не рассматривают вероятность возможного привлечения Медведчука к переговорному процессу по урегулированию российско-украинского конфликта.

Однако это возможно в том случае, если Москва включит политика в свою делегацию. К примеру, он может получить соответствующие полномочия от Министерства иностранных дел РФ.Читайте такжеЭксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса

"Это может случиться только тогда, когда Россия официально включит Медведчука в состав своей делегации в ТКГ. Она это может сделать, несмотря на то, что он является гражданином Украины. Но для этого Медведчук должен получить определенные полномочия, например, от МИД РФ, что он выступает в процессе минских консультаций как представитель России", - подчеркнул Мережко.

Переговоры по Донбассу