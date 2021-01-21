У Кравчука раскрыли условие участия кума Путина в переговорах по Донбассу

Политик Виктор Медведчук должен получить определенные полномочия для участия в переговорах по Донбассу, считает Александр Мережко.
Народный депутат Украины, один из лидеров фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук может стать участником переговоров в ТКГ по Донбассу в том случае, если он официально войдет в состав российской делегации. Уполномочить политика вести переговоры от Москвы может российское министерство иностранных дел.
Как заявил глава комитета Рады по вопросам внешней политики, участник делегации Украины в ТКГ по Донбассу Александр Мережко в комментарии РБК-Украина, власти не рассматривают вероятность возможного привлечения Медведчука к переговорному процессу по урегулированию российско-украинского конфликта.
Однако это возможно в том случае, если Москва включит политика в свою делегацию. К примеру, он может получить соответствующие полномочия от Министерства иностранных дел РФ.Читайте такжеЭксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса
"Это может случиться только тогда, когда Россия официально включит Медведчука в состав своей делегации в ТКГ. Она это может сделать, несмотря на то, что он является гражданином Украины. Но для этого Медведчук должен получить определенные полномочия, например, от МИД РФ, что он выступает в процессе минских консультаций как представитель России", - подчеркнул Мережко.
Переговоры по Донбассу
- Участник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Денис Казанский ранее рассказал, что Украина предложила России выйти из ОРДЛО при условии частичного снятия санкций с Москвы. Однако россияне на это не соглашаются.
- Как полагает Казанский, переговоры в формате Нормандской четверки могут пройти в том случае, если Украина согласится на капитуляцию. Именно на этом настаивает Россия, которая не намерена идти на уступки по Донбассу.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, обвиняет Украину в невыполнении соглашений по Донбассу и считает, что Германия и Франция не способны повлиять на Киев.