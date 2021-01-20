"У Зеленского есть еще Лысый, Тамбовский волк, Полякова и Монатик. Не расслабляйтесь": назначение Скичко привело сосцсети в ужас

Александр Скичко / Facebook Александра Скичко

В социальных сетях активно комментируют решение Кабмина, который поддержал назначение депутата от Слуги народа Александра Скичко главой ОГА Черкасской области.

Решение было принято сегодня, 20 января, на заседании правительства.

Он сам выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора и Кабмин одобрил его назначение.

Скичко станет руководить гособладминистрацией после назначения его президентом Владимиром Зеленским.

"Беда Зеленского в том, что он совершенно необучаем. Он реально - тупой. Таких идиотских назначений не позволяли себе ни Янукович, ни Порошенко. Но благодаря Зеленскому у нас теперь Юзик - политик и депутат. Куча клоунов в парламенте. А ведущий телешоу - губернатор. Собачку свою еще можно губернатором назначить", - возмущена Инесса Кулакова.

"Ну что тут скажешь... Деградация компетентности всей вертикали власти налицо. Далі буде...", - скептично комментирует назначение Сергей Орешет.

"Гастроли 95 квартала продолжаются. Прежде Скичко был известен в качестве телеведущего и артиста разговорного жанра. Родился он в Черкассах в 1991 году. Ибо звездец должен быть полным и окончательным!" - пишет Максим Яли.

"Раз "ума" хватило продвинуть шоумена-ведущего на должность губернатора Черкасской области, Владимир Александрович, не останавливайтесь! Назначьте "лысого" Кошевого порулить какой-нибудь АЭС. Мы все поржем, но недолго. Лучше ужасный конец, чем... Ваше правление!" - возмущен Леонид Щукин.

"На скамейке запасных у Зеленского еще Юзик, Потап, Лысый, Тамбовский волк, Полякова и Монатик. Не расслабляйтесь", - иронизирует журналист Сергей Руденко.

"Когда уже свадебного фотографа назначат на ответственную должность?" - задается вопросом энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

В Украине председателей местных госадминистраций на пост назначает президент Владимир Зеленский по представлению правительства. Также глава государства может увольнять губернаторов.

Александр Скичко – что о нем известно