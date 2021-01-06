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У Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения Тупицкого

6 января 2021, 13:54

Глава КСУ Александр Тупицкий не был уволен или лишен своих полномочий, отметил Федор Вениславский.

Тупицкий возглавил КСУ
Указ президента Зеленского распространяется только на Тупицкого и не блокирует работу КСУ - Вениславский / УП

Временное отстранение Александра Тупицкого от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда Украины не является основанием для прекращения работы инстанции. Глава КСУ Тупицкий не был уволен или лишен своих полномочий – его временно отстранили в связи с уголовным производством. При этом суд может выполнять свои функции и в условиях отсутствия председателя.

Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский в комментарии Радио Свобода, объясняя ситуацию с работой КСУ в условиях отстранения Александра Тупицкого.

По его словам, указ Зеленского распространяется только на Тупицкого. Остальные 14 судей Конституционного суда могут продолжать свою работу. Полномочия главы КСУ должен исполнять его первый заместитель. Если заместитель отсутствует по каким-либо важным причинам, то временно исполняющим обязанности председателя суда становится старейший по возрасту судья.

"Отстранение Александра Тупицкого не является блокировкой работы Конституционного суда, ведь указ президента Зеленского касается только одного судьи КС. Без господина Тупицкого на данный момент есть 14 судей КС, и они могут рассматривать любые вопросы и принимать любые решения", - сказал Вениславский, добавив, что сейчас КСУ работает в оптимальном режиме.Читайте такжеУ Зеленского разразились обвинениями и пригрозили КСУ уголовными делами

Вениславский также указал, что по итогам собрания судей КСУ 5 января не было принято каких-либо резонансных решений, а заявление инстанции "не имеет никакого юридического значения". Судьи фактически перечислили нормы Основного закона Украины по разделению властей и специфики их взаимодействия.

Напоследок юрист подчеркнул, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий отстранен от исполнения своих обязанностей из-за уголовного производства, в котором фигурирует судья. Однако никто не лишал Тупицкого статуса судьи и не увольнял его.

Отстранение Александра Тупицкого

КСУ Конституционный Суд Федор Вениславский Александр Тупицкий
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