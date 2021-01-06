У Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения Тупицкого

Глава КСУ Александр Тупицкий не был уволен или лишен своих полномочий, отметил Федор Вениславский.
Временное отстранение Александра Тупицкого от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда Украины не является основанием для прекращения работы инстанции. Глава КСУ Тупицкий не был уволен или лишен своих полномочий – его временно отстранили в связи с уголовным производством. При этом суд может выполнять свои функции и в условиях отсутствия председателя.
Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский в комментарии Радио Свобода, объясняя ситуацию с работой КСУ в условиях отстранения Александра Тупицкого.
По его словам, указ Зеленского распространяется только на Тупицкого. Остальные 14 судей Конституционного суда могут продолжать свою работу. Полномочия главы КСУ должен исполнять его первый заместитель. Если заместитель отсутствует по каким-либо важным причинам, то временно исполняющим обязанности председателя суда становится старейший по возрасту судья.
"Отстранение Александра Тупицкого не является блокировкой работы Конституционного суда, ведь указ президента Зеленского касается только одного судьи КС. Без господина Тупицкого на данный момент есть 14 судей КС, и они могут рассматривать любые вопросы и принимать любые решения", - сказал Вениславский, добавив, что сейчас КСУ работает в оптимальном режиме.Читайте такжеУ Зеленского разразились обвинениями и пригрозили КСУ уголовными делами
Вениславский также указал, что по итогам собрания судей КСУ 5 января не было принято каких-либо резонансных решений, а заявление инстанции "не имеет никакого юридического значения". Судьи фактически перечислили нормы Основного закона Украины по разделению властей и специфики их взаимодействия.
Напоследок юрист подчеркнул, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий отстранен от исполнения своих обязанностей из-за уголовного производства, в котором фигурирует судья. Однако никто не лишал Тупицкого статуса судьи и не увольнял его.
Отстранение Александра Тупицкого
- Президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ о временном отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от исполнения полномочия сроком на 2 месяца.
- 28 декабря Тупицкого вызывали в Генпрокуратуру с целью вручения судье подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Глава КСУ не явился на вызов, после чего Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством о временном отстранении Тупицкого в связи с уголовным производством.
- В КСУ полагают, что указ главы государства об отстранении Тупицкого не соответствует полномочиям президента и является фактическим вмешательством в деятельность суда.
- В Офисе генпрокурора, в свою очередь, полагают, что Зеленский имел право на принятие такого решения, так как Тупицкий стал фигурантом уголовного дела.
- 5 января 2021 года судьи КСУ по итогам заседания сделали заявление о том, что действия Зеленского по вопросу отстранения Тупицкого "недопустимы". Как утверждают судьи, освободить председателя Конституционного суда от своих обязанностей можно только в случае прекращения его полномочий, задержания или избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.