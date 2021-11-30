Угроза зимней большой войны России и Украины: эксперт предупредил Киев об опасности в январе

Вероятность наступления России на Украину достаточно высокая - эксперт / Reuters

Военная операция России против Украины может произойти в середине января или начале февраля. На данный момент стороны не могут договориться об урегулировании вооруженной конфронтации мирным путем. Если не будет эскалации зимой, то появится угроза опасности летом. Об этом заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в этом году усиления российско-украинского вооруженного конфликта быть не должно. Однако есть высокая вероятность обострения ситуации в середине января. Стороны не могут договориться о разрешении конфронтации мирным путем.

"Эскалация возможна, хорошая новость, что ее не будет в этом году. Но это была хорошая новость в сентябре, когда стало ясно, что в этом году войны не будет. А что будет в середине января, непонятно, там вероятность зимней кампании есть, и она достаточно высокая, хотя и не 100%. Надо понимать, что сейчас нет перспектив политического решения вопроса. Вероятность войны будет нарастать", - отметил эксперт.

Также он добавил, что наиболее высокий уровень опасность может произойти с середины января или начала февраля. Если усиления конфликта России и Украины не случится зимой, то будет угроза опасности в летний период.

Реклама

Читайте также"Беларусь в стороне не останется": Лукашенко пригрозил вместе с Россией пойти войной против Украины"Зимняя кампания, когда замерзнет грязь и можно будет обходить по флангам украинские вооруженные силы, — это где-то вторая половина января, начало февраля. Это как в 2015 году, когда во второй половине января начался сначала Донецкий аэропорт, потом Дебальцево, и в феврале закончилось. Если даже ничего не случится в этот зимний период, начнется летний период. С каждым месяцем вероятность конфликта нарастает, это просто факт", - подчеркнул Павел Фельгенгауэр.

Война России против Украины

The Washington Post и Politico ранее обнародовали материалы, в которых речь шла о том, что Россия вновь сконцентрировала войска у границ Украины. При этом они подкрепили свои аргументы спутниковыми снимками маневров подразделений.

Североатлантический альянс подтвердил скопление войск РФ у границ Украины. Причем в блоке безопасности Запада заявили, что Москва может провести военную операцию против Киева.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что действия России в данной ситуации связаны с, дескать, угрозой НАТО у границ.

Журналисты Reuters поговорили с рядом экспертов с России и Запада, после чего пришли к выводу, согласно которому Москва вряд ли пойдет на реализацию военной операции против Украины. Скорее, российские власти пытаются очертить свои "красные линии" в отношении украинского государства. При этом в Кремле также не знают, как далеко может зайти НАТО в ситуации с защитой Киева.