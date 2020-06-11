"Уникальное событие": в Голосе отреагировали на уход Вакарчука из Рады

В Голосе с пониманием отнеслись к решению Вакарчука / Reuters

Сегодня фронт-мен Океана Эльзы и по совместительству народный избранник Святослав Вакарчук заявил, что сложил свой мандат.

В его партии Голос, как ни странно, с пониманием отнеслись к такому решению артиста, заявила корреспонденту LIGA.net глава партии и нардеп Кира Рудик.

По словам Рудик, она узнала о решении Вакарчука неделю назад, было обсуждение, хорошо ли это для партии. Она рассказала, что, увидев активные действия Голоса по требованию отставки главы МВД Арсена Авакова и другие акции партии, Вакарчук заявил, что уверен в ее способности справится с ролью главы партии, а сам он выполнил свою миссию, привел профессиональных новых людей в украинскую политику.

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Рудик заявила, что относится с пониманием к словам Вакарчука о том, что для дальнейшей политической деятельности ему не нужно быть в парламенте.

Рудик назвала поступок Вакарчука уникальным событием в украинской политике, когда один из партийных лидеров "не держится за руль, а спокойно говорит: я сделал то, что должен был сделать, а теперь нужно заниматься политикой по-другому".

"Я бы предпочла, чтобы другие лидеры, которые уже отжили свое, могли бы поступить так же", - заявила она.

Также Рудик заявила, что Вакарчук не подписал проект постановления об отставке Авакова, поскольку находился во Львове, и что он не выступал против такого решения фракции.

Ранее, в марте 2020 года Вакарчук покинул пост председателя парламентской партии Голос и после избрания Киры Рудык Вакарчук отстранился от участия в партийной жизни.

Однопартийцы также связывают уход Вакарчука с местными выборами

Напомним, это уже не первый раз, когда Вакарчук отказывается от роли народного избранника. В 2007 году он участвовал во внеочередных выборах в Раду от партии Наша Украина - Народная Самооборона и прошел в парламент по многомандатному общегосударственному округу.

Однако спустя год, 11 сентября 2008 года Вакарчук написал заявление о сложении депутатских полномочий.